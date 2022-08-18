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【人幣定存】半年人幣定存最高息2.6厘 8月至今減息浪加劇

15:56 2022/08/18

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擅打高息牌的中小行，近日齊減人幣存息。

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追息族注意，人民幣定期存款的減息浪加劇，本周首4天，暫有5間大小行降低人幣定存息，包括星展於昨天（8月17日）下調3個月及半年期年息0.1厘，新息率齊報1.7厘。素來打高息牌的富邦，自7月起已連番掉頭劈息，本周二（16日）再狠削3個月或以上年息，當中降幅最大是半年期年息，驟減0.4厘，新息率僅2.3厘，頓失落冠軍榜。

同樣，招商永隆及小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）亦全面減人幣定存息。最矚目的是，恒生 （00011） 於周一（15日）驟削3個月年息0.5厘，至1.5厘，半年亦降0.3厘，新報1.7厘。

上周共5間港銀減人幣定存息

再回顧上周，共有4間港銀減人幣定存息，中銀香港 （02388） 於上周三（10日）減短中長息，這是中資龍頭行自下半年以來首度下調。交銀香港、信銀國際及上商也爭相降息。

專家預計，3間發鈔行齊於8月帶頭全面減人幣定存息，料中小行也在息口上放軟手腳，畢竟中港經濟正處於復甦期，跨境貸款須待通關後才轉趨活躍。

此外，內地於本周一公布7月份的三頭馬車數據遠遜預期，人行相隔7個月減中期借貸便利（MLF）及逆回購息率0.1厘，冀鬆銀根救經濟。高盛剛下調內地今年GDP預測，估計只升3%，低於官方的5.5%目標。

人行突降逆回購及MLF利率　渣打料LPR下周減10點子【下一頁

信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉指，人行意外「雙降」：下調MLF及逆回購利率0.1厘，是7個月以來首次，反映面對經濟連月反彈後乏力，加上流動性相對緊張，遂在貨幣政策層面提供支持。若LPR（貸款市場報價利率）跟隨下調，或有助減輕企業的還款壓力。但礙於資本外流的壓力，不宜對人行過份寬鬆放水抱太大期望。

而渣打及ING銀行齊料，下周一（22日）公布的1年期LPR，料相應減10個基點。適逢人行將於同日通過金管局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行總額250億元（人民幣，下同）的央票。當中3個月期佔100億元，1年期為150億元。市場關注LPR若減息0.1厘，或拉低上述人債的中標息率。

參考對上一次同期央票的標售結果，當時是5月23日，共接獲577.15億元申請，超購1.31倍，3個月的最高接納息率為2.49厘，1年為2.8厘。

再比併人幣定存的最高息之選，目前1年息率以華僑永亨的2.8厘稱王。3個月期年息爆冷由美資大行花旗的2.58厘奪冠，半年期年息方面，集友188天（約6.3個月）有2.6厘，花旗的半年期年息也有2.58厘。1個月年息以富邦的4.88厘居首。7天年息呈雙冠王，南商及富邦俱為13.88厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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