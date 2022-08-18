▲ 【業績｜本地銀行股】東亞：監察市況後決定是否調整按揭封頂息 不排除內房相關壞帳下半年增加

東亞銀行 （00023） 公佈中期業績後舉行記者會，被問到有大型銀行周四上調新造按揭鎖息上限，東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，本港銀行同業拆息（HIBOR）近幾周急速上升，也留意到同業已上調新客按揭鎖息上限，但東亞暫時仍維持封頂息率在2.5厘不變。他表示，會密切監察市場情況變化後再決定是否調整，並指下半年調整最優惠利率（P）的機會很高。

出售藍十字業務後或進一步回饋股東

李民橋強調，HIBOR上升對東亞業務有利，料加息環境下本港業務淨息差（NIM）未來12個月將有30點子升幅，整體集團的NIM亦可望改善20點子，從而於未來12個月帶來約17億元額外淨利息收入。他又指，加息對東亞業務是淨正面因素，額外淨利息收入可抵銷儲蓄存款成本上升。非利息收入方面，隨著經濟復甦、防疫與旅遊措施放寬，東亞對下半年非利息收入相對樂觀。

東亞業績後宣佈擬場內回購不超過5億元股份。李民橋預告，出售藍十字業務可望在數周後完成，帶來的14億元盈利料於下半年入帳，董事會於交易完成後，將會考慮出售所得資金之最佳用途，有機會進一步回饋股東。

內房持續受困下，東亞上半年減值損失增加並令盈利受累，李民橋稱該行審慎面對有關壞帳風險，並預期內房行業的客戶短期內仍會面對再融資困難，不排除會有更多客戶的戶口因而被降級。倘內房行業下半年情況無顯著改善，不排除相關撥備水平會較上半年高。該行暫有16.5%內房相關貸款，被歸類為「需要關注」貸款或不良貸款。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌指，內地政府已推一系列措施振興內房需求及改善發展商流動性，相信內地政府有能力改善發展商流動性問題，又預期在內地經濟下半年表現較上半年佳下，整體內房市場慢慢好轉。

爛尾樓斷供風波無影響

東亞銀行風險總監陳淑佩表示，部份內房發展商的發展不明朗，倘情況下半年惡化，該行不得已下，屆時也會下調這些客戶的評級，預期將導致該行的壞帳及不良貸款比率（NPL）上升。事實上，該行已在貸款客戶組合中區分出一些高風險戶口，並「好努力睇實」這些戶口。

陳淑佩續指，該行的內房業務佔東亞整體內地業務規模，已由兩年前的約41%降至目前的約31%，佔集團整體貸款業務比例也由去年9月時的16%，減至今年上半年的12%，最新規模約為860億港元，而高風險貸款只佔當中很少部份。該行未來會將貸款業務分散至其他行業的客戶，並盡量尋求減少內房貸款比重。

內地早前爆發爛尾樓斷供風波，李民斌透露，事件對東亞「影響近乎零」，因為東亞客戶僅牽涉到其中1個涉事名單上的樓盤，有關客戶亦無參與斷供。他又稱，該項目8月經已完工，事實上不算爛尾，故不明白為何會出現於涉事名單上。

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記者：余倩敏