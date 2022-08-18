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【數據洩漏】微軟員工意外透過GitHub　洩露Azure內部敏感資料

科技 16:30 2022/08/18

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微軟員工在線上代碼託管平台GitHub上，洩露了微軟旗下Azure雲端服務平台的敏感內部登入資料。

微軟（Microsoft）繼去年發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外洩事件，近日再被網絡安全公司SpiderSilk踢爆，微軟員工在線上代碼託管平台GitHub上，洩露了微軟旗下Azure雲端服務平台的敏感內部登入資料。

【防毒手機】卡巴斯基研自家手機　稱可防黑客入侵

【黑客攻擊】報告：近70%網絡威脅　由網絡釣魚及軟件漏洞引起

據Vice報道，SpiderSilk首席安全長Mossab Hussein日前在報告指出，微軟員工透過GitHub暴露了Azure的敏感登錄憑據。其後微軟方面也證實是次意外，但就拒絕說明相關憑據是正在保護哪些系統，僅強調此次意外未導致任何敏感數據被盜用，且該企已採取更安全的措施，以防將來發生同樣的意外。

Hussein表示，持續發生的數據外洩意外，屬於企業攻擊的一部分。對於當今的大多數的公司來說，都是一個極具挑戰性的問題。

【用戶隱私】Meta於第三方網站植入程式碼　追蹤用戶使用行為

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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