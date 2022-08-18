【數據洩漏】微軟員工意外透過GitHub　洩露Azure內部敏感資料

▲ 微軟員工在線上代碼託管平台GitHub上，洩露了微軟旗下Azure雲端服務平台的敏感內部登入資料。

微軟（Microsoft）繼去年發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外洩事件，近日再被網絡安全公司SpiderSilk踢爆，微軟員工在線上代碼託管平台GitHub上，洩露了微軟旗下Azure雲端服務平台的敏感內部登入資料。

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據Vice報道，SpiderSilk首席安全長Mossab Hussein日前在報告指出，微軟員工透過GitHub暴露了Azure的敏感登錄憑據。其後微軟方面也證實是次意外，但就拒絕說明相關憑據是正在保護哪些系統，僅強調此次意外未導致任何敏感數據被盜用，且該企已採取更安全的措施，以防將來發生同樣的意外。

Hussein表示，持續發生的數據外洩意外，屬於企業攻擊的一部分。對於當今的大多數的公司來說，都是一個極具挑戰性的問題。

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責任編輯：曾曉汶

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