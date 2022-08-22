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【福布斯】福布斯中國公布最佳CEO 50強　比亞迪王傳福成榜首、小米雷軍消失

Hot Talk 11:00 2022/08/22

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【行政總裁】福布斯中國公布最佳CEO 50強　比亞迪王傳福成榜首

一間上市公司若要有好成績，行政總裁的帶領固然重要。福布斯中國（Forbes）早前公布2022年中國最佳CEO 50強。入選CEO平均年齡與去年同樣為54歲，當中44名為新入選，比亞迪 （01211） 的首席執行官王傳福從第3位升上第1位，去年榜首的小米 （01810） 創辦人雷軍則落榜。

上榜部分來自電動車產業 

大多數上榜的CEO來自可再生能源、電動車、化工及高端智能領域，除比亞迪外，寧德時代（深：300750）、廣汽 （02238） 及匯川技術（深：300124）等電動車企業均有上榜，分別居於第2位、第15位及第12位，寧德時代管理層本月現變動，行政總裁從周佳變為曾毓群，即從去年排名40位躍升至第2位；匯川技術排名上升15位。

榜上繼續有名的還有伊利及恩捷股份（深：002812）排名第8位及第9位，分別從去年排名16位及30位打進首十；恒力石化（滬：600346）按年升6位至13位。

網易、中信、中煤及圓通亦在榜上

以排名劃分，第4名則是網易 （09999） 創辦人丁磊；排名第10的中信銀行 （00998） 為榜上唯一港股內銀，在內房波及內銀下，今年上榜的內銀僅有3間，其餘為江蘇及杭州銀行。

中煤能源 （01898） 排名第19位，為榜上唯一港股煤炭股；本地設有快遞業務的圓通速遞 （06123）  排名37位、內房則有金地集團（滬：600383）列第44位、招商局附屬公司招商輪船 （滬：601972）為第46位。

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記者：宋佩恩

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