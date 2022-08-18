【內房危機】中銀保監據報調查銀行就房地產貸款風險曝露　外資銀行亦需參與

▲ 【內房危機】內地監管機構據報調查銀行就房地產貸款風險曝露 外資銀行亦需參與

上周有傳中國審計署正全面調研20萬億元人民幣的信託產業，以評估行業對金融系統穩定的潛在風險。據《路透》引述消息人士報道，中國銀行業監管機構正在審查內地及外資銀行就房地產開發商的貸款組合，以評估系統性風險。



據消息指，銀保監調查銀行的房地產貸款曝露，以查明是否合符規定要求，而是次調查的目的是希望評估房地產行業動盪對金融體系的風險。根據人行數據，截至6月底，房地產貸款佔中國銀行業貸款總額的25.7%，未償還貸款總額為206萬億元人民幣。

另一銀行界消息人士指，當局還要求一些房地產開發商提供其現金水平，以及償還債務的資金來源的詳細資料。同時，消息又指，監管機構想知道如何調整政策和評估風險。因此當局調查得非常詳細，並多次聯絡負責貸款員工，有時甚至花費數周的時間來獲取向特定開發商相關的貸款文件。

銀保監無回應消息。

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編輯：姚卓然