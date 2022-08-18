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【銀娛 27】 銀娛上半年盈轉虧蝕8.5億 收益大跌近4成 股價一度跌逾3%

股樓投資 16:04 2022/08/18

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銀河娛樂（00027）今日（18日）中午公布截至今年6月底止中期業績，收益65.2億元，按年跌38.8%；股東應佔虧損8.5億元，去年同期盈利9.5億元；經調整EBITDA為1.9億元，按年跌90%；每股虧損19.5仙。由於持續受到疫情影響，不派息。銀娛午後股價沽壓加劇，曾低見45.75元，最多跌3.2%，最新報46.15元，跌2.3%，成交額1.5億元。

同場加映﹕【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

期內，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為48億元，按年下跌51%，其中，中場博彩收益跌35%至逾35億元，轉碼博彩收益總額跌79%至7.2億元，角子機博彩收益跌29%至2.4億元。澳門銀河淨收益為45億元，按年下跌38%；經調整EBITDA為5.4億元，下跌68%。澳門星際酒店淨收益為6.4億元，下跌67%，經調整EBITDA虧損2.2億元。澳門百老匯淨收益為3,100萬元，上升7%，經調整EBITDA虧損3,600萬元。

【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元【見下頁

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單計第二季，銀娛錄得淨收益為24億元，按年跌56%；經調整EBITDA虧損為3.8億元，去年同期及上季則錄得經調整EBITDA正數。

同場加映﹕【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

集團坦言，未來新冠肺炎疫情的反覆將可能會影響日後的財務表現，但對澳門中至長期前景仍充滿信心，銀娛將繼續投資澳門，其中路氹第3期項目已基本竣工，正致力發展第4期的綜合度假城工程。集團指，第3及4期項目聚焦在非博彩業務，主要針對會議、獎勵旅遊、展覽和活動（MICE）、娛樂和適合家庭旅客的設施，同時亦包括博彩。

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記者：郭秀慧

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新冠肺炎疫情 疫情 EBITDA 博彩 港股 澳門 銀河娛樂（00027）

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