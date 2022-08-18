【H按封頂息】渣打跟隨滙豐調升H按封頂息至2.75厘　8月24日生效　恒生、中銀、花旗暫未上調

▲ 【最優惠利率】渣打銀行調升H按封頂息至2.75厘 8月24日生效

HSBC滙豐 （00005） 宣布即日上調H按新申請客戶按揭利率封頂息率，由「P-2.5厘」升至「P-2.25厘」後，渣打集團 （02888） 旗下渣打銀行（香港）亦宣布，將調整以香港銀行同業拆息（HIBOR） 為基準的新造按揭貸款息率，封頂息率由「最優惠利率P-2.75%」上調至「P-2.5%」，即封頂息會由2.5厘升至2.75厘，下周三（24日）生效。渣打目前最優惠利率為5.25厘。

滙豐宣布上調H按新申請客戶按揭利率封頂息率後，實際封頂利息亦同樣由2.5厘，升至2.75厘。滙豐最優惠利率現為5厘。

至於恒生銀行 （00011） 、中銀香港 （02388） 、花旗銀行等則銀行則暫未跟隨滙豐、渣打調整。恒生表示，正密切留意市場情況等多方面的因素，以不時檢討按揭貸款利率及提供合適的按揭計劃以切合客戶的需要，並會適時作公布。中銀香港指，將綜合市場發展、利率走勢及客戶需求等各方面，不時檢討按揭服務條件，以保持業務競爭力。花旗銀行表示，一直密切留意市場動態，適時作出調整，以確保息率符合市場競爭及業務目標。

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記者：胡學能