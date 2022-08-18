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【ET講股通】梁耀康：只買績優股（附Time code）

股市 18:18 2022/08/18

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港股今早高開69點，報19991點，開市後反覆下跌，恒生指數尾市暫跌219，報19702點，成交767億元。恒生科技指數跌1.61%，報4170點。騰訊績後升逾2%、美團報170元暫無升跌、阿里巴巴 （09988） 跌超過2%；藥明生物 （02269） 升2%；碧桂園 （02007） 發盈警跌逾5%。大市宜只買績優股？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。
 

Time code
00：17 港股今日市況速覽
00：30 騰訊 （00700） 績後造好未能推動大市向上    A股、美股由低位反彈跑贏港股
03：15 冇新資金入市   可選防守性強及業績佳股份
03：45 新秀麗 （01910） 績佳盈利虧轉盈  受惠全球經濟重啟及旅遊復甦
07：54 券商升新秀麗 （01910） 目標價    裂口抽升低位有貨失18.78元先止賺
11：10 騰訊 （00700） 業績好壞參半   手遊收入無論國際或本土均跌1%
13：00 騰訊 （00700） 騰訊雲數據庫有增長   視頻流廣告或帶來新收入
16：13 潛力股推介：時代電氣 （03898）
19：03 觀眾問股：中國石墨 （02237） 走勢如何？
21：12 觀眾問股：買潤啤 （00291） 定美股可口可樂Coca-Cola Company（KO.US）前景比較好？ 
28：15 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 第4季點睇？  上望目標價？
33：31 港股收市市況速報 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3331200

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？**

 

 

責任編輯：霍耀堂

欄名 : ET講股通

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