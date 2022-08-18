【ET講股通】梁耀康：只買績優股（附Time code）

港股今早高開69點，報19991點，開市後反覆下跌，恒生指數尾市暫跌219，報19702點，成交767億元。恒生科技指數跌1.61%，報4170點。騰訊績後升逾2%、美團報170元暫無升跌、阿里巴巴 （09988） 跌超過2%；藥明生物 （02269） 升2%；碧桂園 （02007） 發盈警跌逾5%。大市宜只買績優股？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。



Time code

00：17 港股今日市況速覽

00：30 騰訊 （00700） 績後造好未能推動大市向上 A股、美股由低位反彈跑贏港股

03：15 冇新資金入市 可選防守性強及業績佳股份

03：45 新秀麗 （01910） 績佳盈利虧轉盈 受惠全球經濟重啟及旅遊復甦

07：54 券商升新秀麗 （01910） 目標價 裂口抽升低位有貨失18.78元先止賺

11：10 騰訊 （00700） 業績好壞參半 手遊收入無論國際或本土均跌1%

13：00 騰訊 （00700） 騰訊雲數據庫有增長 視頻流廣告或帶來新收入

16：13 潛力股推介：時代電氣 （03898）

19：03 觀眾問股：中國石墨 （02237） 走勢如何？

21：12 觀眾問股：買潤啤 （00291） 定美股可口可樂Coca-Cola Company（KO.US）前景比較好？

28：15 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 第4季點睇？ 上望目標價？

33：31 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3331200

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？**

責任編輯：霍耀堂