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泰晤士河水位17年新低 倫敦下周三起限民眾洗車淋草

環球社會熱點 16:05 2022/08/18

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歐洲多地的乾旱天氣持續，英國泰晤士河的水位降至過去17年以來新低。倫敦水務公司宣布下周三（24日）起推出限水令，限制民眾灑水淋草地或洗車。

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英國泰晤士水務公司（Thames Water）周三（17日）表示，當地經歷自1885年以來最乾燥的 7月，泰晤士河水位更為2005年以來最低，導致倫敦及泰晤士河谷地區（ Thames Valley）的水庫水位同樣下降。

由於前所未有的天氣狀況，公司宣布下周三起推出臨時限水令，措施涵蓋倫敦及泰晤士河谷地區。民眾不得使用軟水管用水洗車、淋草、灌溉花園、洗窗、為泳池填水，企業則不受限制。

泰晤士水務公司指出，當地有數月降雨量低於平均水平，7月及今個月也面對極端氣溫，水資源已經出現枯竭，要限水是一個艱難決定。

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公司強調希望民眾能繼續節約用水，如有發現客戶違反限制就會與其聯絡，確保民眾了解制水措施和負責任使用水資源。

另外，英國多間水務公司因管道洩漏而遭受批評。泰晤士水務公司表示，公司團隊每周都會探測及修復超過1,100個洩漏點。

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責任編輯：鄭錦玲

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