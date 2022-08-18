【新股IPO】瑞銀：有信心螞蟻最遲明年年底前開始IPO　料會先在港上市

▲ 瑞銀：有信心螞蟻最遲明年年底前開始IPO 料會先在港上市

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團早前再度出現上市傳聞。瑞銀亞太區投資銀行主管金弘毅表示，雖然螞蟻現時仍然面對監管以及市況等不穩定因素，但非常有信心螞蟻在明年年底前，會開始IPO進程。

金弘毅預計，螞蟻集團最終仍然會在中港兩地股市上市，不過現時可能會先選擇在其中一個資本市場上市，他預計螞蟻集團會先在香港上市。

受環球經濟、地緣政治等多種因素影響，香港股票資本市場由年初至8月5日止的發行規模，按年大跌88%。金弘毅表示，目前市場的信心正在恢復當中，有見市場估值開始回復，預計未來6至12個月內，香港股票資本市場將從低谷逐步回暖。

ESG主題新股受更多關注 包括電動車、中國內需板塊等

瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉表示，受中國經濟增長放緩、全球通脹，能源危機等原因，預計市場在2022年將持續波動，亞洲區的IPO發行規模亦將減少，不過ESG主題的公司將會在股票資本市場變得重要，包括電動車、清潔能源、中國內需、半導體等板塊的公司。

內房優質龍頭企業仍吸引 能透過股本及可轉債融資

內房債務問題持續受到市場關注，瑞銀早前協助碧桂園 （02007） 完成配股，張倩嘉表示，內房在融資方面面臨的壓力大，不過投資者仍然對這一板塊的龍頭企業有興趣，優質的內房股仍可吸引投資者注意，並能透過股本融資或可轉換債券方式進行融資。

另外，港府早前放寬回港隔離方案，金弘毅表示，新政策對安排人員工作有幫助，但香港對比不少海外地區，在出行方面仍然相對劣勢，希望政府能夠進一步放寬隔離措施。

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記者：梁安琪