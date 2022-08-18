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【攜程9961】攜程反挫4%　7月旅遊訂單量按月增五成

股市 15:28 2022/08/18

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【攜程9961】攜程反挫4%　7月旅遊訂單量按月增五成

攜程 （09961） 發布《2022年暑期親子遊報告》顯示，7月份旅遊訂單總量較6月上升50%；暑期親子旅遊訂單佔整體訂單的三成，較5、6月份的親子訂單佔比高出整整10個百分點。

可是，攜程股價卻反挫4%，報201.6元。另外，旅遊股亦見走低，同程旅行 （00780） 跌4%，海昌海洋公園 （02255） 跌2.3%，復星旅遊文化 （01992） 跌1.5%。

此前，攜程亦發布《2022年暑期租車自駕報告》，數據顯示暑期租車自駕游需求旺，訂單量按年實現雙位數增長，較2019年增長152%；人均租車花費較去年實現18%的上漲；單均車日（每個訂單租車的時長）按年增長5.5%；近乎每十個租車訂單就有一個續租，平均續租天數為2.1天。

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

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【攜程9961】旅遊平台Trip.com：亞洲旅遊業反彈強勁　新加坡最受亞太用戶青睞　泰國總預訂量按年增兩倍

【中國經濟】惠譽：中國旅遊業下半年將迎來反彈　海南疫情爆發對暑假旅遊衝擊有限

【出外旅遊】東瀛遊：「3+4」方案為旅遊業復甦的第一步　推日韓泰等小型旅行團、2人起成行

編輯：姚卓然
 

攜程集團－S（09961） 港股 復星旅遊文化（01992） 海昌海洋公園（02255） 同程旅行（00780）

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