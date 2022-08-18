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【日本零售】日本天氣酷熱　冰品銷售反而下滑？

商業 15:21 2022/08/18

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日本近月持續酷熱天氣，令冰品、冷凍食品等銷售下滑。(法新社圖片)

日本近月持續酷熱天氣，曾高見攝氏40度，民眾理應對冰品如雪糕等的需要上升，惟當地店舖卻指生意反下跌。一間位於東京銀座的食品店店長表示，雪糕的銷售反而下跌逾一半，比預計跌2至3成要多。

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店長畑洋一解釋，其店舖位處露天的商店街，在酷熱天氣下影響街上人流，即使已經撤銷外出限制，客人數量也不多，平日只有5批，不到疫前的一半。雖然店舖有改為售賣清涼感更好的沙冰類，但沒有人流的情況亦難有效果。

當地研究機構第一生命經濟研究所首席經濟師星野卓也分析，酷熱天氣令民眾足不出戶，對旅遊、服務商品、外食、購物等需求下跌，氣溫高於攝氏35度的影響更加明顯。他引用數據指氣溫達攝氏35度時的消費有上升傾向，一旦超過35度便下跌。

另一間專營北海道伴手禮及乳製品的店舖亦表示，酷熱天氣令冷凍商品例如魚、肉等銷售放緩，天氣太熱會令保冷劑的效果縮短，客人擔心回程時間太長影響食物，亦盡量不選購易溶化的商品或加上保冷劑。大丸東京店食品部負責人太葉田大亦稱，要自行煮食的鮮魚及冷凍糕點銷售較弱，但一些即食類的炸物相對暢銷，炸雞比去年同期有1.8倍增加、天婦羅亦有1.4倍，客人買回家可立即食用，避免在熱廚房煮食。

【電影業復常】南韓7月電影票房急升150%　連續3個月回復疫前水位

責任編輯:王浩賢

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