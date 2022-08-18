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曼聯班主傳有意賣部分股份 英國首富都係忠粉想收購

環球社會熱點 15:41 2022/08/18

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全球首富馬斯克早前表示有意收購英超球隊曼聯，惟其後澄清只係講笑，使曼聯球迷相當失望。外媒報道指，曼聯班主美國格萊澤家族正考慮出售部分股份，而英國首富拉特克利夫表明有意收購。

馬斯克稱買曼聯僅為玩笑 美國證監會或調查 【下一頁】

美國格萊澤家族（Glazer Family）自2005年成為曼聯班主以來，愈來愈多球迷不滿格萊澤家族管理不善，更導致曼聯30年來首次在英超聯賽排包尾。

格萊澤家族目前無意放棄曼聯控制權，惟有意為球隊引入新投資者，打算出售部分曼聯股份。

據悉，英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）也是曼聯資深球迷，有意購買曼聯並決心重整球隊。拉特克利夫的發言人向《泰晤士報》表示，如果曼聯要出售，拉特克利夫絕對是潛在買家。

《天空體育新聞》亦引述消息人士稱，拉特克利夫是真誠想購買曼聯，另一位前運動員亦有意加入收購。

C朗轉會傳聞滿天飛 本尊IG留言：專訪解畫 【下一頁】

拉特克利夫為英國化工公司英力士（INEOS）創辦人兼行政總裁，身家約110億英鎊（約1,036億港元）。他今年4月亦嘗試收購英超球隊車路士，但最終不敵美國Todd Boehly為首的財團。

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責任編輯：郭麗明

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