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【山頂纜車】第6代山頂纜車8月27日重啟　推出多項優惠、限量售「超級粉絲套裝」 （圖集）

Hot Talk 14:30 2022/08/18

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【山頂纜車】山頂纜車將於8月27日重啟　推出多項優惠、另限量發售300套「超級粉絲套裝」

山頂纜車將於下周六（27日）重啟，大酒店 （00045） 旗下的山頂纜車公司表示，為感謝香港市民在升級工程期間的支持，山頂纜車在開幕階段推出一連串的優惠予香港市民，包括快閃網上優惠及感謝香港通行證。山頂纜車亦推出售價428元的限量版「超級粉絲套裝」 ，限量發售300套。

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第六代山頂纜車的升級發展計劃斥資7.99億元，當中包括更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂纜車總站，以配合載客量更大的新纜車。擴建後的中環總站室内候車區可容納多達1,300人，並將乘客候車的時間大大縮短超過七成。而月台和車廂地台的高度一致，更方便殘疾人仕使用。

另外，中環總站經全面重新設計，當中設有五大體驗區域，包括無限之眼、躍動的心、經典重現、穿梭時空和太平山的綠色寶藏。

山頂纜車自1888年5月正式啟用至今，是全球著名及歷史最悠久的纜索鐵路之一。山頂纜車採用相向行駛纜索系統，路軌長1.27公里。

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

 

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編輯：姚卓然

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