YouTube頻道撐尊尼狄普 出錢請人挖Amber Heard「罪證」

雖然荷里活男星尊尼狄普與前妻Amber Heard誹謗案官司鬧得沸沸揚揚，Amber Heard仍爭取上訴。有支持尊尼狄普的YouTube頻道開價時薪8美元（約62.4港元）招聘調查人員，專門搜集Amber Heard的黑歷史。消息一出引來極大爭議，相關招聘廣告現已刪除。

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一個名為Just In的YouTube頻道在美國獵頭公司Upwork旗下平台刊登招聘廣告，以時薪8美元聘請一名調查人員，專門搜集或能證明Amber Heard有罪的內容。

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招聘廣告提到頻道大多數追蹤者同時都是尊尼狄普（Johnny Depp）的粉絲，尊尼狄普已贏得官司，但粉絲渴望知道更多相關內容細節。因此頻道直言，需要研究人員收集Amber Heard的新罪證、其他名人反對她或支持尊尼狄普的內容。

但該頻道但未有提及，申請人是否需要具備法律等其他專業知識。

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廣告在社交平台引來熱議，許多人深感震驚。有網民在Twitter上直言招聘簡直瘋狂，亦有網民指內容不但嘔心，頻道出價亦非常低。

亦有網民在Reddit上指， 相關頻道曾在24小時內發布了12條影片，內容全數關於尊尼狄普或Amber Heard，看到招聘廣告後不難理解為何頻道如此高產。

據報，相關招聘廣告已經被刪除。

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責任編輯：李俊儀