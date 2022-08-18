【Tesla充電站】Tesla開放Supercharger快速充電站　遭德國政府批評違法經營

▲ Tesla於德國設立的Supercharger或涉及違法經營。

電動車已成趨勢，不少電動車廠商和各國政府也因此，正積極部署充電基礎設施。作為電動車廠商巨頭的Tesla也不例外，近年在全球不斷設置新充電站，為公衆帶來方便。不過近日Tesla卻碰壁，原打算將Supercharger快速充電站開放予德國公眾使用，但卻引來當地政府關注，甚至表示Tesla Supercharger或涉及違法經營。

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據外媒Electrek報道指，德國目前法律規定，不論於公眾地方、企業或私人地方所設立、以千瓦時計算收費的充電站，需要附有能精確測量充電電流的kWh咪錶，列明使用的電量。但由於Tesla主要都是透過手機程式顯示充電狀況，所以目前大多Supercharger都沒有設置咪錶，或屬於違法經營。

德國巴伐利亞州度量衡辦公室的主管Thomas Weberpals強調，Tesla若要開放Supercharger，就有責任改裝相關設施，來滿足當地法律，雖然政府未有打算執法，但就強調不會姑息違法行為。相關消息傳出後，Tesla也正逐步作出改善。

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責任編輯：曾曉汶

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