  • 30°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla充電站】Tesla開放Supercharger快速充電站　遭德國政府批評違法經營

科技 14:17 2022/08/18

分享：

分享：

Tesla於德國設立的Supercharger或涉及違法經營。

電動車已成趨勢，不少電動車廠商和各國政府也因此，正積極部署充電基礎設施。作為電動車廠商巨頭的Tesla也不例外，近年在全球不斷設置新充電站，為公衆帶來方便。不過近日Tesla卻碰壁，原打算將Supercharger快速充電站開放予德國公眾使用，但卻引來當地政府關注，甚至表示Tesla Supercharger或涉及違法經營。

【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？

【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機

據外媒Electrek報道指，德國目前法律規定，不論於公眾地方、企業或私人地方所設立、以千瓦時計算收費的充電站，需要附有能精確測量充電電流的kWh咪錶，列明使用的電量。但由於Tesla主要都是透過手機程式顯示充電狀況，所以目前大多Supercharger都沒有設置咪錶，或屬於違法經營。

德國巴伐利亞州度量衡辦公室的主管Thomas Weberpals強調，Tesla若要開放Supercharger，就有責任改裝相關設施，來滿足當地法律，雖然政府未有打算執法，但就強調不會姑息違法行為。相關消息傳出後，Tesla也正逐步作出改善。

【自動駕駛】深圳實施中國首部無人車管理法規　允許全自動駕駛汽車出行

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google地圖】Google擬針對燃油車及電動車　制定導航路線
2022/07/19
【Google地圖】Google擬針對燃油車及電動車　制定導航路線
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
2022/07/15
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
【電動車】Panasonic擬建全球最大電動車電池廠　為Tesla生產高容量電池
2022/07/14
【電動車】Panasonic擬建全球最大電動車電池廠　為Tesla生產高容量電池
【電動車】十大電動跑車充電速度　保時捷Taycan Plus奪冠
2022/07/11
【電動車】十大電動跑車充電速度　保時捷Taycan Plus奪冠

你可能感興趣

【Google地圖】Google擬針對燃油車及電動車　制定導航路線
12:42 2022/07/19
【Google地圖】Google擬針對燃油車及電動車　制定導航路線
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
17:49 2022/07/15
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
【電動車】Panasonic擬建全球最大電動車電池廠　為Tesla生產高容量電池
10:42 2022/07/14
【電動車】Panasonic擬建全球最大電動車電池廠　為Tesla生產高容量電池
電動車 德國 手機Apps 汽車 科技產品 社交平台 Tesla

上一篇文章

【三星摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4攻港　售價$14,598及$8,298起　即日起預售

下一篇文章

【夏日神器】日本推「陰影路線」App　教人躲避陽光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黑客攻擊】Signal合作夥伴Twilio遭網絡釣魚　證實1900個用戶電話號碼被外洩
【黑客攻擊】Signal合作夥伴Twilio遭網絡釣魚　證實1900個用戶電話號碼被外洩
【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone
【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone
【防壟斷】不滿作證繁重　亞馬遜要求FTC停止商業調查
【防壟斷】不滿作證繁重　亞馬遜要求FTC停止商業調查
【黑客攻擊】報告：近70%網絡威脅　由網絡釣魚及軟件漏洞引起
【黑客攻擊】報告：近70%網絡威脅　由網絡釣魚及軟件漏洞引起
【科網監管】美企拒刪涉及烏克蘭城鎮影片　遭俄羅斯罰款約26萬
【科網監管】美企拒刪涉及烏克蘭城鎮影片　遭俄羅斯罰款約26萬
【蘋果動向】蘋果研VR指尖追蹤設備　優化觸覺反饋體驗
【蘋果動向】蘋果研VR指尖追蹤設備　優化觸覺反饋體驗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款