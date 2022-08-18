【新股IPO】羅兵咸永道：中資TMT新股上半年集資額不跌反升　國企ADR退市或反映中美分歧短期難解

▲ 【TMT行業IPO】羅兵咸永道：五大中概股退美市或涉兩大原因、TMT未來前景視乎疫情及中美關係走勢

會計師事務所羅兵咸永道（PwC）發表《中國科技、媒體及通訊行業IPO回顧與前瞻》報告，該行中國內地TMT行業主管合夥人高建斌表示，今年上半年內地TMT企業IPO數量較去年下半年的74間稍微下降至68間，但受惠於中移動 （00941） 回A股上市、貝殼 （02423） 回流港股，中資TMT新股融資額仍較去年下半年的約1507億元人民幣，上升至今年上半年1604億元人民幣。

上周5家國企一同宣布將安排美國預託證券（ADR）從美國除牌，羅兵咸永道全球TMT行業主管合夥人周偉然認為，國企ADR除牌後不再需要符合美國監管要求，事件可能反映中國預計未能短時間內解決美國審計監管議題，因此安排大型國企預先除牌。至於其他中資民營企業ADR，他認為當掌握重要資訊的國企退市後，它們會更容易符合監管要求。

上半年中國TMT企業 僅13%選擇香港或海外上市

中國北部審計市場主管合夥人張翌表示，現時TMT行業IPO在融資額及交易活躍程度均處於較低水平，未來最關鍵的因素是疫情恢復情況，以及由於有很多TMT企業均是於海外上市，因此亦要留意中美地緣政治，特別是未來中國對美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）收緊檢查的政策會否達成共識。

此外，中國資本市場依然是內地TMT企業的主要上市地，今年上半年有44%（16間）的內地企業選擇在科創板上市，佔融資總額44%；28%（9間）選擇在內地創業板上市，佔融資總額17%；僅13%（6間）選擇在香港及海外上市，佔融資總額3%。

數據顯示，除科創板外，在其他A股市場上市的TMT企業平均市盈率於今年上半年較之前有所下滑，由2020年12底的49倍跌至33倍，不過中國審計業務合夥人陳建孝指，33倍的依然是較高的水平。

對於中概股回歸港股市場的趨勢會否持續，中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒表示，目前已有26家的中概股回歸港股，其中17家是第二上市，9家是雙重主要上市。由於現時中美在監管方面未達成共識，企業選擇回港上市會是它們風險管理的措施之一，特別是大型企業需要有更多準備，因此預計下半年仍會有一定數量的企業回港上市。

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實習記者：張巧怡