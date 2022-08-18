哈佛商學院免MBA窮生過百萬學費 料1成人受惠

美國哈佛大學商學院周二（16日）宣布，將豁免低收入學生就讀工商管理碩士（MBA）課程過百萬港元的學費，約1成學生受惠。不過相關學生仍需自付每年約3.5萬美元（27.3萬港元）的生活費及保險費。

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哈佛商學院（Harvard Business School） MBA課程每年學費約7.6萬美元（59.3萬港元），兩年制課程合共花費15.2萬美元（118.6萬港元）學費。

哈佛商學院將根據申請人3年內的總收入、資產、社會經濟背景及本科學位負債水平進行審查，約有200名學生受惠。合資格學生每年仍要自付約3.5萬美元（27.3萬港元）生活費及保險費。

院長Srikant Datar發表聲明，強調哈佛商學院希望消除貧困學生的「財務壁壘」，減輕他們債務負擔，專注創造成就為世界帶來改變。

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哈佛商學院在校友等捐款支持下，每年提供約4,500萬美元（3.51億港元）財政援助預算。商學院目前有為約一半學生提供獎學金，其中2021至2022學年，每位合資格學生平均獲得約4.2萬美元（32.8萬港元）財政援助。

此外，美國私立8大長春藤聯盟之一的達特茅斯學院（Dartmouth College）今年初亦宣布，將不再考慮學生家庭經濟狀況，只會基於學生成續及能力等條件決定是否錄取，以提高收生多樣性。入讀學生如符合特定條件，達特茅斯學院會豁免其每年8萬美元（62.4萬美元）的學費及住宿費。

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責任編輯：郭麗明