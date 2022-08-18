匯豐料2030年 新加坡百萬富翁比例將超越中美

新加坡近年發展不俗，其經濟前景備受關注。匯豐銀行發表報告預測到2030年，新加坡百萬富翁人數所佔人口比例將會達到13.4%，將超越中國及美國，成為擁有資產最少有百萬美元人口比例最高的亞洲國家。

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匯豐銀行（HSBC）周二（17日）發表《亞洲財富崛起》（The Rise of Asian Wealth）報告，根據銀行存款、持有債券和股票、養老基金、保險及扣除貸款後等物業等資產持有量，預計包括新加坡、香港、日本、台灣等15個地區未來數年的百萬富翁人口比例。

報告指，新加坡去年有7.5%成年人口資產達100萬美元（約780萬港元）或以上，預料2025年時將升至9.8%，2030年時更會升至13.4%。

匯豐指新加坡現時的百萬富翁人口比例，在亞太區僅次於澳洲。但到2030年時，澳洲將會以12.5%比例跌至第二名，香港則會以11.1%位居第三。

匯豐亦估計到時美國百萬富翁人口比例為9%，日本則為7.2%，而中國則為4.4%。匯豐指，亞洲百萬富翁人數將持續增長至2035年，預料新加坡比例將達17%，高於澳洲的15.1%及香港的14.6%。

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中國的百萬富翁人數仍為最多，目前有1,700萬人，匯豐預料中國的百萬富翁人數到2030年會增至5,040萬，2035年更會增至近8,000萬。而新加坡則會從現時40萬，在2030年時增至70萬。另外，印度百萬富翁人數亦會在2030年達至660萬，成東南亞國家中最多。

若按擁有25萬美元（約195萬港元）資產劃分，新加坡到2030年時的相關人口比例將為67%，較2021年時增加10個百分點，僅次澳洲的70.8%。匯豐亦預料中國屆時將有3.5億人擁有25萬美元資產，印度則有5,700萬人。

匯豐首席亞洲經濟學家Frederic Neumann表示，全球金融危機爆發，亞洲金融財富開始超越美國。他透露，亞洲金融財富去年已接近140萬億美元（約1,092萬億港元），高於美國的120萬億（約936萬億港元）。亞洲財富不斷擴大，提供了抵禦全球金融市場衝擊等問題的能力。

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責任編輯：李俊儀