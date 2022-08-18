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騰訊沽美團風險未散？溫傑：不排除3-6個月後會再沽貨

股市 18:42 2022/08/18

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市場周二突然傳出騰訊 （00700） 擬沽清美團 （03690） ，騰訊首席戰略官James Mitchell澄清相關報道「不準確」，美團股價應聲反彈，一度逆市升近3%，股價高見174.9元，收市仍逆市靠穩。不過凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）認為騰訊沽美團風險未散。（詳見下文）

*港股頹夠可以低撈未？重溫《ET財智Talk》專家推介2類港股*

比比分析指，騰訊曾派過京東 （09618） 股份，現時主流業務賺不到錢，如果將低價買入的股份賣出或派出，賬面價值就會有不同，會出現盈利，因此也很大誘因會這樣做；比比又指，考慮到內地監管因素，參考阿里巴巴 （09988） 亦將螞蟻集團「分家」，現時內地主張分割開，要有和諧社會，不能有壟斷，不主張金融霸權。因此比比預料，騰訊無論在法規上、價值釋放上，亦有機會沽出部分持有股份，即使不是沽美團，亦有一堆持有的股份可以沽出，不排除3-6個月後會再沽貨。

消息面上，比比亦指要留意騰訊對於沽美團消息澄清是指「不準確」而非否認，估計美團仍有風險。

責任編輯：何美澄

欄名 : 3分鐘睇股

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