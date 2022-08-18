  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜高息地產】嘉里建設上半年基礎盈利增18%　中期息維持0.4元、股息率逾7厘

股市 13:12 2022/08/18

分享：

分享：

【業績｜高息地產】嘉里建設上半年基礎盈利增18%　中期息維持0.4元、股息率逾7厘

嘉里建設 （00683） 公布，今年上半年基礎溢利增長18%至27.9億元，計及投資物業公允值變動後的列帳盈利則按年跌27%至27.5億元。嘉里建設擬派中期股息0.4元，去年同期公司宣派中期息0.4元和特別息2.3元。以嘉里建設半日收市價19.06元，現價周息率回順至7.08厘。

嘉里建設上半年綜合收入按年減少27%至46.4億元，當中受內地和香港物業銷售收入跌42%至17.1億元，物業租務收入就跌6%至25億元，酒店營運收入就跌46%至4.25億元。嘉里表示，物業租務收入下跌，主要受公司向租戶提供單次租金寬減影響。

嘉里建設上半年物業銷售錄得77.2億元，包括以46.2億元出售兩個貨倉。嘉里期內在香港錄得合約銷售23億元，佔全年銷售目標57%；內地合約銷售8億元，佔全年銷售目標27%。

嘉里建設以46.2億元出售柴灣、沙田貨倉予華潤物流 料6月底前完成交易，可見【下一頁】

嘉里因應今年1月在上海黃浦區買地後，至6月底負債比率升18.6百分點至35.8%，最新可動用資金共367.4億元，包括現金及銀行存款169.5億元、未動用銀行貸款信貸額197.9億元。

嘉里表示，上半年表現受到內地和香港防疫封控措施影響，雖然極難預見負面因素在下半年可轉面正面，但公司具有強大項目可銷貨源推動合約銷售，前海嘉里中心二期開始貢獻經常收入，公司會推遲所有非必要的支出，並尋找機會循環非核心資產。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

相關文章：

【人事變動】嘉里建設委任華懋前高層區慶麟為副行政總裁

【業績│地產股】嘉里建設去年基礎溢利增48%、午後升逾一成　末期息0.95元、息率達17.5厘.

編輯：麥德銘

港股 業績公布 嘉里建設（00683） 嘉里

上一篇文章

【業績｜汽車股】吉利午後一度跌逾4%後收窄　上半年少賺35%至15.5億元人幣　不派息

下一篇文章

【業績｜航運股】中遠海運國際午後彈高近3%　上半年多賺4%　中期息派11仙、股息率達9厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊美團ADR齊升　夜期收市升42點（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長　上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務　監管方向趨正面（第二版）
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【騰訊業績】騰訊高開4%　次季收入跌3%、上市以來首見負增長　經調整純利挫17%但勝預期
【港股市況】騰訊逆市升3%力撐、阿里巴巴跌2%　恒生指數午後跌逾100點　吉利績後跌4%（不斷更新）
【港股市況】騰訊逆市升3%力撐、阿里巴巴跌2%　恒生指數午後跌逾100點　吉利績後跌4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款