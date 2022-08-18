▲ 【業績｜高息地產】嘉里建設上半年基礎盈利增18% 中期息維持0.4元、股息率逾7厘

嘉里建設 （00683） 公布，今年上半年基礎溢利增長18%至27.9億元，計及投資物業公允值變動後的列帳盈利則按年跌27%至27.5億元。嘉里建設擬派中期股息0.4元，去年同期公司宣派中期息0.4元和特別息2.3元。以嘉里建設半日收市價19.06元，現價周息率回順至7.08厘。

嘉里建設上半年綜合收入按年減少27%至46.4億元，當中受內地和香港物業銷售收入跌42%至17.1億元，物業租務收入就跌6%至25億元，酒店營運收入就跌46%至4.25億元。嘉里表示，物業租務收入下跌，主要受公司向租戶提供單次租金寬減影響。

嘉里建設上半年物業銷售錄得77.2億元，包括以46.2億元出售兩個貨倉。嘉里期內在香港錄得合約銷售23億元，佔全年銷售目標57%；內地合約銷售8億元，佔全年銷售目標27%。

嘉里因應今年1月在上海黃浦區買地後，至6月底負債比率升18.6百分點至35.8%，最新可動用資金共367.4億元，包括現金及銀行存款169.5億元、未動用銀行貸款信貸額197.9億元。

嘉里表示，上半年表現受到內地和香港防疫封控措施影響，雖然極難預見負面因素在下半年可轉面正面，但公司具有強大項目可銷貨源推動合約銷售，前海嘉里中心二期開始貢獻經常收入，公司會推遲所有非必要的支出，並尋找機會循環非核心資產。

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編輯：麥德銘