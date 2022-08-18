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滙豐上調新造H按鎖息上限至2.75厘　壓測入息要求高幾多？

股樓投資 13:43 2022/08/18

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雖然香港銀行仍未加息，但多間中小型銀行先後上調新造H按的鎖息上限，為未來上調最優惠利率（P）做好準備。值得留意的是，銀行滙豐（00005）今日（18日）亦宣布，上調新造H按的封頂息率，由目前2.5厘，加至2.75厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，據上月土地註冊處資料顯示，滙豐銀行現樓及樓花按揭的市佔率均逾兩成，相信其他仍未上調鎖頂息率的銀行將會跟隨。

以500萬元貸款額、供款30年、封頂息作供款利率計算，每月供樓開支將由原先的19,756元，升至20,412元，即增加656元，而壓力測試要求則由47,316元，增至48,631元，即增加1,315元。不過，由於香港銀行最快下月加息，意味每月供款、壓測要求將再提高（見圖）。

曹德明提醒，業主供樓開支及壓力測試要求同步增加，建議有意置業者預留更多首期及後備資金，以應對利息上升的風險，「最好以現時壓力測試基準再加2厘計算，以加強未來加息的風險管理，避免借得太盡失預算。」

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撰文 : 黃卓賢

經絡按揭 滙豐控股（00005） H按 加息

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