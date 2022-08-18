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【業績｜航運股】中遠海運國際午後彈高近3%　上半年多賺4%　中期息派11仙、股息率達9厘

股市 13:11 2022/08/18

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【業績｜航運股】中遠海運國際上半年多賺4%　中期息派11仙、股息率達9厘

中遠海運國際 （00517） 上半年收入下跌19%至18億元，溢利上升4%至1.7億元，中期息派每股11港仙，按年多一成。公司指，雖然若干業務分部受新型冠狀病毒疫情影響令毛利下跌，但銷售費用減少及匯兌收益淨額增加抵銷了該負面影響。

中遠海運國際半日升1.4%，報2.18元。中遠海運國際午後彈高2.8%，報2.21元。以現價計，股息率達9厘。

公司指，收入下跌主要由於塗料、船舶貿易代理及一般貿易的分部收入下跌。毛利下跌14%至3.2億元，但毛利率上升至18%，主要由於一般貿易分部毛利率大幅上升。核心業務航運服務業的所得稅前溢利下跌12%至1.6億元。

另外，集團擁有淨現金（即受限制銀行存款及流動存款以及現金及現金等價物總額）為60.4億元。公司目前總市值為33.4億元。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

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編輯：姚卓然

港股 疫情 航運 航運股 中遠海運國際（00517）

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