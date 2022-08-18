  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

簽手令准FBI搜特朗普寓所法官 住址外洩收死亡恐嚇

環球政治 12:47 2022/08/18

分享：

分享：

美國聯邦調查局（FBI）早前搜查前總統特朗普的海湖莊園寓所，負責簽發手令批准FBI行動的法官近日收到死亡恐嚇，住址等資訊也被放到網上。

特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書 【下一頁】

萊因哈特（Bruce Reinhart）簽發手令後，FBI本月8日突擊搜查特朗普（Donald Trump）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的寓所。FBI帶走多箱文件，調查特朗普涉嫌違反《間諜法》、妨礙司法公正及非法保管政府文件。

美國公共電視網（PBS）報道，萊因哈特的住址其後被人放在右翼網站上，並遭帶有反猶太主義的言論誹謗。

萊因哈特更收到死亡恐嚇，原定周五（19日）晚上前往南佛羅里達一間猶太教堂參加安息日禮拜，教堂也決定取消禮拜。

【烏克蘭戰爭】烏核電廠周圍再遭炮擊 俄願助IAEA使團視察 【下一頁】

美國第二巡迴法院法官沙利文（Richard J. Sullivan）指，法官履行憲法職責但遭威脅，無疑打擊美國民主核心，強調法官不應該擔心因為工作遭到報復。

司法部法警局（Marshals Service）沒有具體提到，會採取哪些具體安全措施保護萊因哈特及其家人，但強調當局會不斷審查及採取適當措施，在必要時保護聯邦司法程序完整性。

法警局單於2014年，已經處理768宗歸類為針對法官和法院職員的不當溝通事件，去年更大幅增至超過4,500宗。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】克里米亞遇襲 俄撤換黑海艦隊指揮官
今日
【烏克蘭戰爭】克里米亞遇襲 俄撤換黑海艦隊指揮官
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
2022/08/17
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為
2022/08/17
【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為
俄羅斯展示未來太空站模型 2024年後退出國際太空站
2022/08/16
俄羅斯展示未來太空站模型 2024年後退出國際太空站
特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書
2022/08/16
特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】克里米亞遇襲 俄撤換黑海艦隊指揮官
今日 11:02
【烏克蘭戰爭】克里米亞遇襲 俄撤換黑海艦隊指揮官
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
17:05 2022/08/17
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為
10:58 2022/08/17
【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為
地緣政治 罪案 法官 恐嚇 美國 FBI 特朗普

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間13:00）

下一篇文章

【日本疫情】單日再增20萬確診 連續4周全球居首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

炸魚薯條唔再係外賣首選 調查指英年青人最愛食中餐
炸魚薯條唔再係外賣首選 調查指英年青人最愛食中餐
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）
身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間13:00）
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款