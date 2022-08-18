簽手令准FBI搜特朗普寓所法官 住址外洩收死亡恐嚇

美國聯邦調查局（FBI）早前搜查前總統特朗普的海湖莊園寓所，負責簽發手令批准FBI行動的法官近日收到死亡恐嚇，住址等資訊也被放到網上。

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萊因哈特（Bruce Reinhart）簽發手令後，FBI本月8日突擊搜查特朗普（Donald Trump）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的寓所。FBI帶走多箱文件，調查特朗普涉嫌違反《間諜法》、妨礙司法公正及非法保管政府文件。

美國公共電視網（PBS）報道，萊因哈特的住址其後被人放在右翼網站上，並遭帶有反猶太主義的言論誹謗。

萊因哈特更收到死亡恐嚇，原定周五（19日）晚上前往南佛羅里達一間猶太教堂參加安息日禮拜，教堂也決定取消禮拜。

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美國第二巡迴法院法官沙利文（Richard J. Sullivan）指，法官履行憲法職責但遭威脅，無疑打擊美國民主核心，強調法官不應該擔心因為工作遭到報復。

司法部法警局（Marshals Service）沒有具體提到，會採取哪些具體安全措施保護萊因哈特及其家人，但強調當局會不斷審查及採取適當措施，在必要時保護聯邦司法程序完整性。

法警局單於2014年，已經處理768宗歸類為針對法官和法院職員的不當溝通事件，去年更大幅增至超過4,500宗。

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責任編輯：鄭錦玲