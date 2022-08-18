【虛擬經濟】第三季The Sandbox Alpha下周推出 提供近百項元宇宙遊戲體驗 參與免費遊戲有機會獲得虛擬土地

去中心化遊戲虛擬世界The Sandbox今天宣布，將於本月24日推出Alpha第三季度的活動。新季度為期10周，將涵括98個遊戲體驗，每天為玩家提供嶄新的內容，是迄今最具規模的Alpha季度。任何人都可以在The Sandbox網站註冊並免費任玩遊戲，更有機會獲得The Sandbox 1x1 LAND虛擬土地，約值1,500美元（名額1個）。

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上季The Sandbox Alpha吸引逾325,000名玩家，在今次第三季中，玩家可以通過創建個人獨特的人物化身——或在140,000個可玩的人物化身NFT中挑選喜歡的——來重塑自己，並投入融合音樂、藝術、建築、遊戲、時尚和娛樂的Web3生態系統之中。The Sandbox實現了全新的Web3遊戲形式，在這裡，玩家可以成為地主，同時可直接與多個品牌和知識產權（IP）互動，例如是以Steve Aoki的人物化身投入Rabbids的遊戲體驗，或者以Bored Ape Yacht Club NFT的人物化身探索The Walking Dead的遊戲體驗。The Sandbox對開放元宇宙的互操作性的承諾，讓這些人物化身的功能在遊戲體驗中盡情發揮。

The Sandbox的營運總監和聯合創辦人Sebastien Borget表示：「Alpha第三季將帶來更多多人遊戲體驗、更多合作夥伴、更多創作者、通過『邊玩邊賺』機制為持有者和玩家帶來更多獎勵、更多NFT系列以及更多驚喜。在這個持續發展的The Sandbox元宇宙中，每天都為玩家帶來全新有趣的遊戲體驗。」

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單人和多人遊戲內容來自27個品牌合作夥伴（包括Snoop Dogg、The Walking Dead、Deadmau5、Sueco、Warner Music Group、Ubisoft's Rabbids、BAYC、World of Women、The Smurfs、Steve Aoki、Metapride、Care Bears和Atari）的遊戲體驗、17個The Sandbox 原創遊戲體驗、20個由The Sandbox Game Maker Fund支持的遊戲體驗、12個由獨立創作者創作的用戶生成內容（UGC）遊戲體驗，以及16個Game Jams遊戲體驗。

玩家在Alpha季度期間可以升級參與抽獎活動，獲得第三季Alpha Pass，贏得高達500 SAND（平台的功能性代幣），以及挑戰排行榜獲得SAND獎勵。每名通過身分認證的玩家都有資格贏得SAND和第三季Alpha Pass，此外，質押SAND的玩家以及LAND、人物化身和NFT系列的持有者也會獲得保證的獎勵。Alpha第三季中的玩家將收集Ethos Point（EP）以完成任務，通過EP獲取抽獎券，贏得第三季Alpha Pass。

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Sébastien Borget表示：「The Sandbox Alpha第三季展示了Web3迄今互操作性最強的案例，使來自Bored Ape Yacht Club、Doggies、World of Women、Cool Cats、Clone X和Aoki 等系列超過140,000 NFT持有者，能夠無縫地在The Sandbox中直接使用他們的Web3社群數碼資產作為人物化身。這標誌著一個新時代的開始，讓用戶在跨平台上獲得真正擁有權和數碼身份的一致性。我們很高興為這些系列的擁有者開發新的使用案例，首先是數碼身份和為這些 NFT 創造世界的能力，使其得到發揮和發展。與最具創意和最有熱忱的 Web3 社群攜手，一起定義開放元宇宙的文化，並塑造社交互動性的未來。」

現時超過300個合作夥伴已經加入The Sandbox，包括Warner Music Group、Sueco、Ubisoft、The Rabbids、Tony Hawk、Gucci Vault、The Walking Dead、Snoop Dogg、Adidas、Deadmau5、Steve Aoki、Richie Hawtin、The Smurfs、Care Bears、Atari、ZEPETO和 CryptoKitties，這些合作夥伴均跟隨The Sandbox團隊的願景，授權玩家使用原創和知名的人物和世界，創建自己的遊戲體驗。

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責任編輯：嚴浩文