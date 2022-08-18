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【虛擬經濟】第三季The Sandbox Alpha下周推出 提供近百項元宇宙遊戲體驗 參與免費遊戲有機會獲得虛擬土地

理財智慧 18:46 2022/08/18

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去中心化遊戲虛擬世界The Sandbox今天宣布，將於本月24日推出Alpha第三季度的活動。新季度為期10周，將涵括98個遊戲體驗，每天為玩家提供嶄新的內容，是迄今最具規模的Alpha季度。任何人都可以在The Sandbox網站註冊並免費任玩遊戲，更有機會獲得The Sandbox 1x1 LAND虛擬土地，約值1,500美元（名額1個）。

【溫股知新】港股烏雲滿布    後市寄望財報

上季The Sandbox Alpha吸引逾325,000名玩家，在今次第三季中，玩家可以通過創建個人獨特的人物化身——或在140,000個可玩的人物化身NFT中挑選喜歡的——來重塑自己，並投入融合音樂、藝術、建築、遊戲、時尚和娛樂的Web3生態系統之中。The Sandbox實現了全新的Web3遊戲形式，在這裡，玩家可以成為地主，同時可直接與多個品牌和知識產權（IP）互動，例如是以Steve Aoki的人物化身投入Rabbids的遊戲體驗，或者以Bored Ape Yacht Club NFT的人物化身探索The Walking Dead的遊戲體驗。The Sandbox對開放元宇宙的互操作性的承諾，讓這些人物化身的功能在遊戲體驗中盡情發揮。

The Sandbox的營運總監和聯合創辦人Sebastien Borget表示：「Alpha第三季將帶來更多多人遊戲體驗、更多合作夥伴、更多創作者、通過『邊玩邊賺』機制為持有者和玩家帶來更多獎勵、更多NFT系列以及更多驚喜。在這個持續發展的The Sandbox元宇宙中，每天都為玩家帶來全新有趣的遊戲體驗。」

【延伸閱讀】【虛擬經濟】The Sandbox進駐K11 MUSEA設期間限定店 舉辦元宇宙分享會及邊玩邊賺活動 大送代幣、虛擬土地及NFT大宅

【延伸閱讀】【虛擬經濟】《足球小將》宣布進軍The Sandbox元宇宙 將推出「足球小將LAND」虛擬土地及經典角色NFT

單人和多人遊戲內容來自27個品牌合作夥伴（包括Snoop Dogg、The Walking Dead、Deadmau5、Sueco、Warner Music Group、Ubisoft's Rabbids、BAYC、World of Women、The Smurfs、Steve Aoki、Metapride、Care Bears和Atari）的遊戲體驗、17個The Sandbox 原創遊戲體驗、20個由The Sandbox Game Maker Fund支持的遊戲體驗、12個由獨立創作者創作的用戶生成內容（UGC）遊戲體驗，以及16個Game Jams遊戲體驗。

玩家在Alpha季度期間可以升級參與抽獎活動，獲得第三季Alpha Pass，贏得高達500 SAND（平台的功能性代幣），以及挑戰排行榜獲得SAND獎勵。每名通過身分認證的玩家都有資格贏得SAND和第三季Alpha Pass，此外，質押SAND的玩家以及LAND、人物化身和NFT系列的持有者也會獲得保證的獎勵。Alpha第三季中的玩家將收集Ethos Point（EP）以完成任務，通過EP獲取抽獎券，贏得第三季Alpha Pass。

重溫第一季遊戲畫面擷圖

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Sébastien Borget表示：「The Sandbox Alpha第三季展示了Web3迄今互操作性最強的案例，使來自Bored Ape Yacht Club、Doggies、World of Women、Cool Cats、Clone X和Aoki 等系列超過140,000 NFT持有者，能夠無縫地在The Sandbox中直接使用他們的Web3社群數碼資產作為人物化身。這標誌著一個新時代的開始，讓用戶在跨平台上獲得真正擁有權和數碼身份的一致性。我們很高興為這些系列的擁有者開發新的使用案例，首先是數碼身份和為這些 NFT 創造世界的能力，使其得到發揮和發展。與最具創意和最有熱忱的 Web3 社群攜手，一起定義開放元宇宙的文化，並塑造社交互動性的未來。」

現時超過300個合作夥伴已經加入The Sandbox，包括Warner Music Group、Sueco、Ubisoft、The Rabbids、Tony Hawk、Gucci Vault、The Walking Dead、Snoop Dogg、Adidas、Deadmau5、Steve Aoki、Richie Hawtin、The Smurfs、Care Bears、Atari、ZEPETO和 CryptoKitties，這些合作夥伴均跟隨The Sandbox團隊的願景，授權玩家使用原創和知名的人物和世界，創建自己的遊戲體驗。

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責任編輯：嚴浩文

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