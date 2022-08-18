  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點

理財智慧 17:00 2022/08/18

分享：

分享：

今次為大家介紹的室內設計個案，是位於啟德嘉峯匯都會城邸的三房一廳單位，其面積為724平方呎，家庭成員只有夫婦兩人，負責今次項目的室內設計公司Inbloom Concept，以富現代感的北歐設計風格作為設計基調，設計連訂造及安裝傢俬約花了3個月時間。裝修工程總價僅需24萬元，當中訂造傢俬佔了大部分，主因是此單位為一手單位，毋須進行大幅翻新工程，此外亦未有進行任何間隔改動。

【溫股知新】港股烏雲滿布    後市寄望財報

單位業主是一對年輕夫婦，現階段未有小朋友。兩位皆是專業人士，日常工作非常忙碌。二人購入單位後，希望將家居打造成一個紓壓放鬆的安樂窩，好讓他們回家後能夠好好休息，放鬆身心。兩人對生活和品味皆有所追求，希望藉着家居裝修，為他們的生活空間帶來高品質的享受。

兩人對室內設計上有多個指定要求。首先，兩人喜歡大地色及淺色系，偏好簡約樸實的設計，強調自然的質感，注重空間細節。此外，兩人亦要求設計上要有空間感，並能提供大量儲物空間作收納衣物之用。順帶一提，女戶主本身熱愛瑜伽運動，因此會需要鏡子進行練習。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

由於單位客廳偏狹長，容易阻擋光線令飯廳光線不足，設計時需特別留意空間格局及光線分布。因此，從玄關伸延至飯廳，設計師透過灰鏡修飾櫃體，藉此提升空間感，透過光影投射以提高室內採光。 

基於業主要求大量儲物空間，屋內設置了不少到頂儲物櫃；而為減輕壓逼感，設計師需著重整體比例，更將弧形元素融入櫃體之中，以孤形曲線柔化空間的方正感。而所有孤邊櫃均能打開並用作儲物，確保能夠用盡每一吋珍貴的空間。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

裝修費用

傢俬：22萬元

門/現場木工：2萬元

雜費：1萬元

裝修工程總價：24萬元

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。

相片來源：Inbloom Concept

【青姐話】升唔上又跌唔落   利淡盡出是利好？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
裝修設計 啟德 嘉峯匯 工程 設計

下一篇文章

【新股IPO】雙財莊2321明日掛牌 超額認購18倍 上限0.56元定價 中籤率達100%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】中國中免1880孖展認購未足額 暫借出約1.9億元
【新股IPO】中國中免1880孖展認購未足額 暫借出約1.9億元
【親子好去處】新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia 首間旗艦店進駐新城市廣場 3款超抵價門票9折優惠預售
【親子好去處】新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia 首間旗艦店進駐新城市廣場 3款超抵價門票9折優惠預售
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【家居設計】一家五口居天台特色戶 僅花34萬裝修1012呎大宅 善用天然雲石更添氣派
【家居設計】一家五口居天台特色戶 僅花34萬裝修1012呎大宅 善用天然雲石更添氣派
【長和系】建立出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【長和系】建立出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股
大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款