【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點

今次為大家介紹的室內設計個案，是位於啟德嘉峯匯都會城邸的三房一廳單位，其面積為724平方呎，家庭成員只有夫婦兩人，負責今次項目的室內設計公司Inbloom Concept，以富現代感的北歐設計風格作為設計基調，設計連訂造及安裝傢俬約花了3個月時間。裝修工程總價僅需24萬元，當中訂造傢俬佔了大部分，主因是此單位為一手單位，毋須進行大幅翻新工程，此外亦未有進行任何間隔改動。

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單位業主是一對年輕夫婦，現階段未有小朋友。兩位皆是專業人士，日常工作非常忙碌。二人購入單位後，希望將家居打造成一個紓壓放鬆的安樂窩，好讓他們回家後能夠好好休息，放鬆身心。兩人對生活和品味皆有所追求，希望藉着家居裝修，為他們的生活空間帶來高品質的享受。

兩人對室內設計上有多個指定要求。首先，兩人喜歡大地色及淺色系，偏好簡約樸實的設計，強調自然的質感，注重空間細節。此外，兩人亦要求設計上要有空間感，並能提供大量儲物空間作收納衣物之用。順帶一提，女戶主本身熱愛瑜伽運動，因此會需要鏡子進行練習。

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由於單位客廳偏狹長，容易阻擋光線令飯廳光線不足，設計時需特別留意空間格局及光線分布。因此，從玄關伸延至飯廳，設計師透過灰鏡修飾櫃體，藉此提升空間感，透過光影投射以提高室內採光。

基於業主要求大量儲物空間，屋內設置了不少到頂儲物櫃；而為減輕壓逼感，設計師需著重整體比例，更將弧形元素融入櫃體之中，以孤形曲線柔化空間的方正感。而所有孤邊櫃均能打開並用作儲物，確保能夠用盡每一吋珍貴的空間。

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裝修費用

傢俬：22萬元 門/現場木工：2萬元 雜費：1萬元 裝修工程總價：24萬元

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相片來源：Inbloom Concept

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責任編輯：嚴浩文