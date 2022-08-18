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【業績｜零售股】佐丹奴中期純利按年升61.7%　中期息增三成至8.5仙

股市 12:26 2022/08/18

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【業績｜零售股】佐丹奴中期純利按年升61.7%　中期息增三成至8.5仙

佐丹奴 （00709） 公布中期業績。截至6月30日，佐丹奴中期純利9700萬元，按年升61.7%，每股盈利0.61元，派中期息8.5仙，較去年同期的6.5仙，增加30.8%。佐丹奴績前中午報1.81元，無升跌。

期內，集團銷售額按年升11.7%至18.77億元。香港及澳門（包括零售及批發銷售）錄得對外客戶的銷售額為3.03億元，按年升2.7%，內地為3.33億元，跌8%。毛利10.35億元，按年升7.9%，毛利率下降1.9個百分點至55.1%。

香港及澳門關閉10間虧損的門市。由於第二季度租金減少、關閉門市、毛利率提高及經營費用減少，上半年的經營虧損顯著減少。

集團存貨餘額5.41億元，存貨對成本流轉日數下降8日至116日，反映整體銷售額回升及控制採購。

集團正將資源重新分配至東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會，當地的經濟活動已經恢復到2019新型冠狀病毒之前的水平，並且其穩定復甦的不確定性較低，相信下半年將繼續增長。

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【業績｜汽車股】吉利上半年少賺35%至15.5億元人幣　不派息

責任編輯︰梁浩碩

港股 佐丹奴（00709）

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