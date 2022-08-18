▲ 【業績｜本地銀行股】東亞銀行中期少賺44% 中期息削半派0.16元

東亞銀行 （00023） 上半年盈利為14.99億元，按年大減43.9%，主要是香港及內地業務的減值損失大幅增加所致。內地房地產行業持續受困，導致若干規模較大的客戶被降級，而已為相關風險作出合適的撥備。公司指，中期股息按年跌54.3%至每股0.16元。

期內，淨利息收入增加5.6%至58.3億元，賺取利息之平均資產增加2.4%。在利率上升的環境下，淨息差由1.38%擴闊至1.42%。服務費及佣金收入淨額減少6.5%至14.40億元。投資情緒受到新冠變種病毒擴散及宏觀環境的影響，導致來自投資產品銷售及證券經紀的佣金收入淨額減少。而來自銀行保險的增長，抵銷了部分減幅。整體而言，經營收入總額下跌3.5%至81.18億元。

中港兩地減值損失近22億元

香港業務方面，其除稅前溢利按年下跌 63.1%。主要是內地房地產商還款困難的情況在離岸貸款方面尤為嚴峻。期內，幾個重要客戶被降級，公司已相應作出適當的撥備，減值損失因此而增加9.49億元至12.07 億元。不過，由於資產收益率上升，淨利息收入按年顯著增長 6.4%。淨息差擴濶6基點。至於零售銀行業務的淨溢利上升22.7%。公司指，成本降低、息差擴濶及持續吸納新客戶，足以彌補第五波疫情下投資活動放緩的影響。

中國內地業務方面，東亞銀行上半年其減值貸款比率為2.12%，較去年底上升0.58個百分點。新增不良貸款上升至15.61億元，按年上升 59.6%，主要由於若干房地產客戶被降級所致。東亞中國在評估經濟疲弱及房地產市道持續下滑對貸款組合的影響時採取了審慎策略，減值損失因而增加， 按年上升2.1倍至9.9億元。

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編輯：姚卓然