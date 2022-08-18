【夏日神器】日本推「陰影路線」App　教人躲避陽光

▲ 「陰影路線」功能的原理，是以建築物的形狀高度資料，結合太陽的高度方位數據，經過運算分析，即可讓使用者知道周邊建築陰影變化。（Google）

炎炎夏日在街外行走，被陽光直射避免會使令人汗流浹背。日本一款名為「ALKOO」的步行計算應用程式最近推出新功能，可讓用戶查找最佳的「陰影路線」，避開陽光照射。

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「ALKOO」是由地圖導航服務商Navitime Japan研發，公司負責人高橋雅士解釋該App「陰影路線」功能的原理，是以建築物的形狀高度資料，結合太陽的高度方位數據，經過運算分析，即可讓使用者知道周邊建築陰影變化。

下載量大增逾3倍

高橋雅士表示，開發新功能的原因，是因為6月中旬時日本氣溫經常高達35度以上，有同事提出「避開陽光走路」的想法。經過約1個月的設計開發，終於在7月29日加入此新功能，而新功能上線後的App下載量，更比原先增加3倍以上。

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不過，「陰影路線」功能也並非沒有缺點。據日本新聞網站《SoraNews24》分析，由於不是所有建築高度都包含在地圖數據中，因此結果可能會有所不同，具體取決於用戶所走區域的開發程度。

此外，該功能也沒有顯示由高架火車線等非建築結構投射的陰影，也沒有考慮到購物街等有蓋行人道，這些行人道在地圖上還是會顯示會被陽光直射。

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責任編輯：陳卓賢