安祖蓮娜祖莉告前夫家暴文件曝光 控畢彼特酗酒打仔女

荷李活女星安祖蓮娜祖莉早前勝出官司，順利出售由她持有、與前夫畢彼特共同經營的酒莊一半股份。安祖蓮娜祖莉今年4月化名起訴美國聯邦調查局（FBI），要求FBI清楚交代為何中止當年對畢彼特家暴的調查，相關法律文件周二（16日）曝光。

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安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）今年4月化名Jane Doe，引用資訊自由法入稟起訴FBI，要求FBI公開2016年畢彼特（Brad Pitt）在私人飛機上涉嫌家暴的調查信息。

相關調查報告周二曝光，顯示安祖蓮娜祖莉起訴畢彼特2016年9月14日從法國飛往美國洛杉磯的航班途中酗酒，醉後對她及6名子女進行多次人身威脅。她稱前夫在飛行途中一直埋怨子女又對他們尖叫，更與兒子Maddox發生肢體衝突。

安祖蓮娜祖莉稱兩人爭執期間，其中一名孩子出口辱罵畢彼特，安祖蓮娜祖莉擔心畢彼特要向該名子女施暴，於是試圖從背後掐住前夫。

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安祖蓮娜祖莉指畢彼特將啤酒灑在她身上，捉住她大力搖晃並推其到牆上，又爆粗鬧安祖蓮娜祖莉「摧毀整個家庭」，使其背部、手肘及雙手都有受傷，並亦附上肘部受傷相片作證據。

她表示，畢彼特將紅酒倒在機艙，又大力向天花板搥打發洩，導致天花板出現破洞，估計造成2.5萬美元（19.5萬港元）損失。她形容前夫如「怪物」一樣，認為他的行為使自己像人質被脅持，她與子女當時感到相當害怕，事後經歷長期身心創傷。

洛杉磯縣兒童與家庭服務部最終認為，無足夠證據支持安祖蓮娜祖莉的說法，裁定畢彼特並無對任何子女施暴，FBI亦中止對畢彼特調查。

責任編輯：郭麗明