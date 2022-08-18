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【業績｜濠賭】銀娛第二季EBITDA轉虧3.84億元　單季淨現金少63億元

股市 12:24 2022/08/18

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【業績｜濠賭】銀娛第二季EBITDA轉虧3.84億元　上半年少賺9成

銀河娛樂 （00027） 公布今年第二季和上半年業績，受累於跨省旅遊限制影響訪 澳旅客量，銀娛第二季季度經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）虧損3.84億元，去年同期賺11.32億元、今年首季則賺5.75億元。銀娛表示，若撇除淨贏率偏高的幸運影響，季度正常化經調整EBITDA虧損4.08億元，而季度淨收益24億元，按年跌56%、按季跌41%。

半年業績方面，銀娛今年上半年淨收益按年跌39%至65億元，經調整EBITDA按年跌90%至1.91億元。

以列帳盈虧計算，銀娛今年上半年虧損8.5億元，去年同期賺9.47億元。

銀娛尚有203億元淨現金　疫情以來累減逾300億

銀娛主席呂志和稱，澳門7月11日至22日日暫停所有工商業運作，進一步影響旅客到訪、收益和盈利，但集團最新資產負債表維持高流動性及穩健，6月底現金及流動投資為290億港元，淨現金為203億港元。

呂志和表示，目前集團核心債務大致維持於3億港元，令集團具彈性調整業務，同時支持投資發展計劃，銀娛路氹第三期已經基本竣工，並持續推進第四期工程，「第四期乃屬於新世代的綜合度假城，將令我們在路氹的發展全局得以完成」。

銀娛流動性依然為澳門博彩股中最強，但淨現金水平單季減少63億元，較2019年底疫情前的517億元，已累減約314億元。

賭牌續期方面，呂志和稱已為競投其中一個澳門娛樂場幸運博彩經營批給作好最充份準備，「我們期待競投過程在年底前完成」。澳門最新讓6大牌主延長經營批給至今年年底，而新賭牌招標於9月14日結束。

銀娛季內停止經營旗下「城市娛樂會」的利澳娛樂場以及總統娛樂場。

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編輯：麥德銘

港股 業績公布 銀河娛樂（00027）

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