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【電影業復常】南韓7月電影票房急升150%　連續3個月回復疫前水位

商業 12:07 2022/08/18

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南韓電影振興委員會資料顯示，電影行業7月票房收入升150%，回復至新冠疫情爆發前的水平，並已連續3個月維持此水準。（法新社圖片）

南韓電影振興委員會資料顯示，電影行業7月票房收入升150%，回復至新冠疫情爆發前的水平，並已連續3個月維持此水準。

【紅黃碼】貿發局爭取展覽及會議處所不用主動核查疫苗通行證

韓聯社報道，南韓7月票房收入達到1704億韓圓（約10.13億港元），同比急增149.4%。由5月開始，得益於社交距離措施解除、《犯罪都市2》賣座，南韓單月票房收入恢復至疫前水準，之後票房連續3個月基本持平，5月和6月分別收1508億（約8.96億港元）及1582億韓圓（約9.40億港元）。

《壯志淩雲：獨行俠》最賣座

而南韓7月最賣座的電影是《壯志淩雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），該片當月票房收入為520億韓圓（約3.09億港元），佔票房收入總額38.7%。《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）以294億韓圓（約1.75億港元），17.2%排名第二。

單看韓片，7月票房收入為660億韓圓（約3.92億港元），創下2017年以來同月最高值。得益於《壯志淩雲：獨行俠》的熱映，外片觀影人次佔比（61%）超過韓片（39%）。

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責任編輯：李智美

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