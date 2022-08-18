【業績｜汽車股】吉利半年收入增三成、盈利倒退35%　「明年進入新能源車第一梯隊」

▲ 【業績｜汽車股】吉利上半年少賺35%至15.5億元人幣 不派息

吉利汽車 （00175） 上半年汽車銷量按年跌2.4%，受惠於新能源汽車佔比大增推高產品均價，期內總收益按年不跌反升29%至581.8億元（人民幣，下同）。即使收入增加，吉利汽車研發支出大增，高檔電動車品牌「極氪」初期階段錄得虧損，以及公司擴大以股份支付員工獎勵，半年盈利按年大跌35%至15.5億元。

吉利汽車今年首7個月總銷量按年轉升1%至73.6萬輛，但只及全年銷售目標165萬輛的44%。公司最新業績公告維持銷售目標，寄望下半年內地經濟活動恢復，品牌推出逾10款新車型可推高銷量增長，若吉利可達成銷售目標，全年銷量相當於增長24%。

吉利中午公布業績後，午市早段最多曾跌逾4%，收市跌3%，收報16.82元，成交11億元。

吉利：今年底新能源汽車銷量佔比增至30%

受累於內地年初多地出現疫情和芯片短缺影響，吉利上半年銷量按年跌3%至61.4萬輛，但產品均價按年增21.1%至10.2萬元人民幣。新能源汽車銷量佔比由去年同期3.5%大增至今年上半年的17.9%。

吉利汽車執董淦家閱表示，公司會繼續以純電動車、插電式混能車雙線發展新能源汽車，而今年7月新能源汽車已佔銷量26.1%，料今年底比例可再升至30%，較今年上半年幾乎倍增，並逐步提高至5成以上，揚言公司將「進入新能源企業第一梯隊」。

極氪料下半年銷量達5萬輛 料年底每月交付逾萬輛

吉利去年下半年推出「極氪」品牌，首款車款「極氪001」累計交付逾3萬輛，今年上半年交出1.9萬輛，吉利汽車執董、極氪智慧科技CEO安聰慧稱，極氪7月單月銷量已升至5022輛，產能正逐步釋放，料第4季度單月交付量可達萬輛以上，連同10月即將發布純電豪華MPV「極氪009」，有信心全年交付量可達7萬輛。安聰慧續指，極氪每月所收到的5000元不可退款大訂，「遠遠高於交付數」。

雖然極氪交付擺脫年初低迷，但因應投資直接銷售渠道、研發費用攤銷，未計及股付支付員工成本前，極氪上半年虧損4.06億元。安聰慧稱，極氪001去年交付時毛利率已錄正數，今年上半年毛利率約5%，預期下半年可再提升。

對於期內集團收入增、盈利跌，吉利汽車集團CFO戴慶稱，公司正處於新能源轉型階段，研發投入高企，但若扣除極氪和股份支付成本影響，以相同口徑計算的經調整溢利按年跌幅為7%，未如列帳盈利下滑35%的嚴重。

吉利汽車上半年於損益表入帳的總研發成本按年增42%至32.65億元，集團汽車銷售毛利率跌2.6百分點至14.6%。

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編輯：姚卓然