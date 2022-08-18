▲ 【業績｜汽車股】吉利上半年少賺35%至15.5億元人幣 不派息

吉利汽車 （00175） 上半年收益升29%至581.8億元人民幣，溢利跌35%至15.5億元人民幣，不派息。

期內，公司總銷量跌3%至61.38萬輛。公司指，上半年銷售表現遜於管理層預期，主要由於中國部分城市的疫情防控措施及全球芯片短缺阻礙生產及銷售所致。可是，產品定價及產品組合方面的提升，已完全抵銷了銷量的減幅。

毛利率方面，受到原材料成本增加及新能源汽車比例上升帶來的負面影響。因此，毛利率按年下降2.6個百分點至14.6%。

維持165萬部全年銷量目標

展望下半年，公司將繼續協調國內外資源，以確保供應鏈之穩定性，旨在加快生產及銷售 活動。鑑於近期中國政府的汽車刺激政策陸續出台，與疫情相關的中斷消退後汽車需求將有望回暖。

隨著更多具競爭力的新能源汽車型號陸續推出以及即將在本年度餘下時間 推出的新車型初步獲得熱烈的市場反饋，公司管理團隊將竭力實現2022年全年銷量達165萬部的目標，即較去年增長24%。

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編輯：姚卓然