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【Netflix新計畫】Netflix廣告訂閱方案　或禁預先下載離線觀看影片

科技 12:09 2022/08/18

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Netflix早前宣布在將於今年底或明年初，推出更低價、含廣告的訂閱方案，不過Netflix仍未作出具體說明收費，但市場預計，將低於目前最便宜的9.99美元（約78.3港元）收費選項。與此同時，近日有開發者發現，在iOS版本Netflix的程式編碼內容中顯示，該廣告方案或會有功能限制，用戶或無法預先下載並離線觀看內容。

【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%

【Netflix】大膽預測？　Netflix CEO：傳統電視將在5到10年遭淘汰

據The Verge報道指，工程師Steve Moser日前發現， iOS版本Netflix內的程式碼中顯示：「下載影片適用於所有方案，廣告方案除外」，則廣告方案無法以離線方式觀看影片。另外，編碼還顯示，用戶無法無法選擇關閉，或是透過快轉跳過廣告，僅能在廣告播放完畢後，才能控制快轉或重播。

事實上，早前Netflix行政總裁Ted Sarandos也曾表示，低價廣告版無法看到所有影片，但就強調只有「少部分內容」。而根據《華爾街日報》報道，環球、Sony、華納兄弟等都在Netflix的談判名單之中。Netflix目前拒絕就此事件作出回應，僅表示距離廣告方案推出還有幾個月，規劃仍可能改變。

【串流平台】Netflix第二季流失近百萬用戶　仍淨賺113億

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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