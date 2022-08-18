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【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）

Hot Talk 13:49 2022/08/18

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【滙豐HSBC】滙豐加H按新客封頂息率0.25厘　同時推首年定息住宅按揭、首年鎖息2.75厘

滙豐HSBC公布上調H按利息，2022年8月18日起滙豐H按新申請客戶按揭利率封頂息率，由「P-2.5厘」上升至「P-2.25厘」，實際封頂利息由2.5厘升至2.75厘。滙豐同時公布推出首年定息住宅按揭計劃，由即日至10月15日，在H按以外，新按揭貸款客戶也可申請定息按揭計劃。滙豐定息計劃在貸款期的第一年固定按揭息率為2.75厘，變相可助新客減去首年加P風險。

滙豐表示，定息期完結後，按揭利率將以HIBOR為基準，並設有封頂息率。選擇定息按揭計劃的客戶需要在2022年12月15日或之前提取貸款。

參考最新1個月HIBOR報1.9厘、銀行H按大多以「H+1.3厘」計算浮息，浮息部分已相當於3.3厘，較「封頂息」2.5厘為高，香港業主目前大多都以封頂息計算樓按供款。

經絡按揭：9月加P機率大　其他銀行料彷效滙豐定息按揭

滙豐以外，近期多家中小型港銀已出手修訂新造按揭計劃，提高「封頂息」計算水平，不過由於相關銀行未有調整最優惠利率（P）、加「封頂息」只限於於新客，現有樓按貸款者不會直接受影響。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，美國加息周期未完，香港銀行9月調升P機會十分高，並料在銀行調升P前，陸續有銀行先調升新造的H按封頂位，預備在加息時保持利潤空間。

他續指，滙豐新推的定息按揭首年息率2.75厘，只較現有「封頂息」高出0.25厘，相比最新12個月拆息3.61厘有一段折讓，定價十分吸引，料其他銀行會推出類似的按揭計劃。

參考按證公司的定息按揭計劃，本月新造定息按揭息率達3.5厘或以上，滙豐所定的定息息率雖然較低，但只限於首年供款，按證公司的定息按揭年期達10年至20年。

按證公司李令翔：供樓人士倘擔心長遠利率風險可用定按 下月起將上調定按年利率，可見【下一頁】

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，浮息按揭貸款的每月還款額會隨着市場利率的變化而浮動。隨著美國聯儲局在今年6月和7月連續兩個月上調基準利率，HIBOR也相繼上升。有見及此，部分按揭客戶可能希望選擇較為可預測及穩定的貸款計劃。一如以往，客戶仍可享有存款掛鈎按揭計劃提供的存款優惠利率，以抵消部分按揭利息支出。

高盛：港銀最快8月、最遲9月加P四分一厘 銀行體系結餘將重返約500億元正常水平，可見【下一頁】

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

（第二版加入經絡按揭分析）

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編輯：麥德銘

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港股 個人銀行 定息按揭 拆息 定息 按揭貸款 H按 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

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