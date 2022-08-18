【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘　同時推首年定息住宅按揭、首年鎖息2.75厘

▲ 【滙豐HSBC】滙豐加H按新客封頂息率0.25厘 同時推首年定息住宅按揭、首年鎖息2.75厘

滙豐HSBC公布上調H按利息，2022年8月18日起滙豐H按新申請客戶按揭利率封頂息率，由「P-2.5厘」上升至「P-2.25厘」，實際封頂利息由2.5厘升至2.75厘。滙豐同時公布推出首年定息住宅按揭計劃，由即日至10月15日，在H按以外，新按揭貸款客戶也可申請定息按揭計劃。滙豐定息計劃在貸款期的第一年固定按揭息率為2.75厘，相當於可抵銷首年加P對H按供樓的影響。

滙豐表示，定息期完結後，按揭利率將以HIBOR為基準，並設有封頂息率。選擇定息按揭計劃的客戶需要在2022年12月15日或之前提取貸款。

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，浮息按揭貸款的每月還款額會隨着市場利率的變化而浮動。隨著美國聯儲局在今年6月和7月連續兩個月上調基準利率，HIBOR 也相繼上升。有見及此，部分按揭客戶可能希望選擇較為可預測及穩定的貸款計劃。一如以往，客戶仍可享有存款掛鈎按揭計劃提供的存款優惠利率，以抵消部分按揭利息支出。

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編輯：麥德銘