▲ 【AMTD】證監會據報去年已調查尚乘集團和蔡志堅 涉承銷新股可疑行為

尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）、尚乘集團（AMTD Ideas，美：AMTD）月初奇異炒風引起中外嘩然，母企尚乘集團和現有控制人蔡志堅背景。彭博社引述匿名消息指，香港證監會早於去年2月曾搜查尚乘集團辦公室和蔡志堅住所，調查由尚乘和蔡志堅處理的股份承銷交易，但未知目前調查進度和案件規模。

證監會拒回應調查傳聞，尚乘集團和蔡志堅暫未回應報道。蔡志堅於2021年退任上市公司職務，但仍為公司主要控制人。

尚乘數科7月於美國上市後，半個月間股價狂飆最多逾300倍後倒跌9成，連帶控股公司尚乘集團（同樣大起大落。尚乘數科炒風與前數年香港創業板新股炒風有相似之處，但尚乘數科高位市值列入世界十大公司，令環球市場錯愕。美國證交會SEC主席Gary Glenser 曾不點名提及會密切留意所有大幅異動股份的「幕後」原因。

證監會據報調查尚乘集團承銷新股 安排款項「後門」鎖上

彭博報道指，證監會主要調查尚乘集團包銷中小型新股上市的交易，並點名提及中智全球 （06819） 、煜盛文化 （01859） 兩宗交易。

中智全球兩名高層於去年被香港聯交所處分，涉及公司2019年新股上市集資後，將9成款項經尚乘集團買入海外本票 （Promissory note） 。煜盛文化最新年報也顯示，公司正透過蔡志堅父親蔡國基旗下瓴睿資本（LR Capital）購買約7080萬美元海外本票，相當於公司上市集資所得的6成款項。

彭博引述消息人士指，尚乘集團涉嫌為新股集資需求不足的公司，安排特定投資者入股，但公司上市後，需要將相關投資者入股的款項投資在特定投資工具，當有關投資者出售公司股份時才能解牢，公司也須向相關投資者承諾若股份上市後股價下跌，將賠償損失。彭博引述文件指，部分參與有關交易的「特定投資者」使用同一地址。

有關做法可能涉及市場操縱行動，而證監會指引也明確指出，新股承銷商不可向關連客戶分配股份。

蔡志堅是非不斷 與中民投決裂、長和急割席

在上述尚未證實和公開的調查以外，蔡志堅已因早年在瑞銀工作期間涉及兩宗利益衝突事件，遭到證監會提出釘牌兩年，蔡志堅不服提出上訴，案件於今年底才聆訊。

蔡志堅在瑞銀工作多年，約於2015年在中國民生投資支持，入主尚乘集團並出任行政總裁。不過，蔡志堅多年是非不絕，他和中民投於2019年關係破裂，一度有聲稱為中民投代表在中環街頭指控蔡志堅詐騙。

尚乘集團於2003年成立，長和 （00001） 為初始股東，但長和早前回應查詢時稱，近10年前已大幅減持尚乘集團，目前只餘約4%股權並有意出售。另外，摩根士丹利曾於2014年入股尚乘集團，但據報其後亦已大幅減持，最新只餘約1.7%股權。

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編輯：麥德銘