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騰訊700業績解碼＋續後部署　增長隨時慢過中移動941？

股市 11:37 2022/08/18

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騰訊 （00700） 上日公布業績，騰訊 （00700） 次季收入跌3%，是上市以來首次出現負增長，經調整純利挫17%，但勝市場預期，騰訊ADR收市較港高逾3%，股價今早升，現升近3%，暫報312.2元，凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）拆解業績3大重點及續後部署攻略。（詳見下文）足本分析→【按此

*港股能否守兩萬？立即重溫《開市追揸沽》*

比比分析業績3大重點：
（1） 經調整盈利勝預期是「過咗一關」，整體成本控制表現勝預期
（2） 沒新遊戲令業務增長橫行
（3） 移動廣告由去年「衰到宜家」，虧損少於市場預期

比比分析指，業績反映騰訊可能已見最差情況，但料未來緩慢增長，甚至比中移動 （00941） 更慢。績後策略上，大股東減持陰霾未散，即使反彈亦不宜買，寧可等大股東沽完「執雞」，股價300元有初步支持，上望313-315元，看好科技股不如用牛熊證、窩輪，用槓桿減少投資金額；如想造淡騰訊，現水位造淡未算吸引。

責任編輯：何美澄

欄名 : 3分鐘睇股

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