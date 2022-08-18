【數碼轉型】雲端應用能見度低　近半企業稱難以控制支出

▲ 44%受訪者認為每年至少有三分之一的雲端開支是浪費了。（資料圖片）

企業為推動數碼轉型，都會將業務營運與流程遷移到雲端。但商業監測公司Anodot發表報告指出，多達49%企業認為難以控制雲端成本，54%企業更認為浪費雲端成本的主要原因，是由於雲端應用的能見度低。

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Anodot向全球131名IT專業人員進行調查，以了解企業雲端成本的情況。報告指出，雲端成本能見度低對企業是一大危機，由於他們很難清楚地了解雲端成本和雲端應用的效率，因此就無法有效地管理其支出和減少浪費。報告還顯示，44%受訪者認為每年至少有三分之一的雲端開支是浪費了。

隨著雲端支出成為愈來愈多企業最昂貴的資源之一，近90%受訪者表示，優化的雲端支出和降低成本是非常或極其重要，並會優先考慮優化管理雲端成本的策略和工具。

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除了雲端應用能見度低外，分別有50%及49%受訪者表示，複雜的雲端定價及多雲環境管理，都是降低雲端成本的巨大挑戰。值得一提的是，有59%受訪者表示正使用三種或更多的工具來管理和優化雲端環境，但就認為這做法反而會導致真實雲端成本不清楚。

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責任編輯：陳卓賢