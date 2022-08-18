吉利175績後跌逾3% 上望呢個水平見小雙頂要小心？ 股市 13:45 2022/08/18 分享： 分享： 吉利 （00175） 業績出爐，上半年少賺35%至15.5億元人幣，績後股價向下，跌逾3%，現報16.74元。凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）指吉利股價由5月開始衝至6月的高位，加上8月頭的高位，形成小雙頂，預期股價16-18元會見調整。足本分析→【按此】 **港股能否守兩萬？重溫《開市追揸沽》拆解一周走勢** 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【ET開市直擊】兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？（附time code） 今日 【ET開市直擊】兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？（附time code） 藥明生物2269績後升逾3%上望多少？無貨、蟹貨部署一覽 今日 藥明生物2269績後升逾3%上望多少？無貨、蟹貨部署一覽 【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅 - 8月17日 今日 【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅 - 8月17日 你可能感興趣 【ET開市直擊】兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？（附time code） 今日 11:11 【ET開市直擊】兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？（附time code） 藥明生物2269績後升逾3%上望多少？無貨、蟹貨部署一覽 今日 13:00 藥明生物2269績後升逾3%上望多少？無貨、蟹貨部署一覽 【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅 - 8月17日 今日 12:00 【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅 - 8月17日 最新專欄文章 更多 藥明生物2269績後升逾3%上望多少？無貨、蟹貨部署一覽 今日 藥明生物2269績後升逾3%上望多少？無貨、蟹貨部署一覽 美團3690危機未解除 現價是鬆綁時機？ 今日 美團3690危機未解除 現價是鬆綁時機？ 恒指區間+支持位話你知 盤點港股五大憂慮 今日 恒指區間+支持位話你知 盤點港股五大憂慮 騰訊700業績解碼＋續後部署 增長隨時慢過中移動941？ 今日 騰訊700業績解碼＋續後部署 增長隨時慢過中移動941？ 美股反彈雨過天青？ 美股建倉時機到未 2022/08/17 美股反彈雨過天青？ 美股建倉時機到未 投資策略 汽車股 吉利汽車（00175） 港股 雙頂 投資推介 個股分析 技術分析