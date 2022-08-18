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吉利175績後跌逾3%　上望呢個水平見小雙頂要小心？

股市 13:45 2022/08/18

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吉利 （00175） 業績出爐，上半年少賺35%至15.5億元人幣，績後股價向下，跌逾3%，現報16.74元。凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）指吉利股價由5月開始衝至6月的高位，加上8月頭的高位，形成小雙頂，預期股價16-18元會見調整。足本分析→【按此

**港股能否守兩萬？重溫《開市追揸沽》拆解一周走勢**

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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