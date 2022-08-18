「元宇宙聯盟」啟動 9大DOT/NFT應用

明天（19日）於灣仔會展舉行的電腦通訊節，也以元宇宙的發展為主要主題，亦將會成立「香港元宇宙產業聯盟」，冀望政府和更多的企業能以Web5、NFT或DOTTM應用於不同領域；聯合各方企業和專才，讓香港的元宇宙領域與全球接軌，提升並形成新經濟產業模式。



元宇宙中不可或缺的其中一項：NFT（Non Fungible Token）非同質化代幣，它以區塊鏈運行、是獨一無二；而我們創建的DOTTM （Digital Ownership Token）數碼擁有權代幣，以NFT技術改良，並能將法律文件加入其中（此乃現時坊間的NFT未能做到），這真正代表了獨特資產的擁有權和使用權，既能保障創作者和擁有者之權益，又能簡化產品買賣時所產生的繁複程序。



DOTTM /NFT現在多應用於藝術品上，但亦可應用在其他方面，政府、法律部門、各大小機構、各類創意工作者等都可考慮以下幾項：



1. 知識產權（Intellectual Property）：明確各方擁有權和使用權，簡化買賣程序，保障創作者權益，容易收版權稅。我們Marvion 最近「電影版權重製（Movie Remake licence）」的DOTTM 項目就是其一例證，分拆開放約十種不同類型的電影版權，如網上電視劇、手機或電腦遊戲、動畫、小說等等，令大眾更容易購買電影版權。



2. 身份、文件：政府如全面推行元宇宙，便可利用DOTTM /NFT驗證身份，驗證文件，亦可將身份與文件資料連結一起，例如個人專業證書、學歷、個人資產、疫苗紀錄等等，更難以被身份盗用、篡改文件內容。



3. 樓房：由政府批准下，便可將獨一無二的房契鑄造DOTTM /NFT，簡化買賣流程，簡化借貸、融資、投資程序，甚至簡化海外投資樓房項目，更有利租客繳付租金。



4. 會員：容易驗證會員身份、會員紀錄等。



5. 門票：比實名制更有效，不會出現假票情況，能制定及監控適當的轉售方式。



6. 音樂：每次出售或轉讓音樂，創作者都能收到版稅，又能監察轉讓情況，改變現時行業不良生態。



7. 數碼資產：例如遊戲商大可將遊戲中有價值的武器鑄造DOTTM /NFT，便能簡單地交易，在市場中創造機會；而獨一無二的域名，亦同樣能應用得到。



8. 合約條款權（Contractual rights）：合約權益是不能被篡改，所以將合約條款放入DOTTM 內，便能更有效保障買賣雙方。



9. 證券：證券也可運用DOTTM /NFT來交易，當然由持牌機構進行，而它的分配必須符合證券法例。



而然，DOTTM /NFT全球市場比較2020年已增長200倍以上至170億美元，未來Web5與現實世界聯繫已是不爭的事實，大家請拭目以待。

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作者簡介：李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT（TM）公司Coinllectibles董事、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion董事。