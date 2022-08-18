【傷健共融】迪士尼伴你同行計劃 助身心障礙者投身職場支持平等就業 計劃至今超過230名人士受惠

隨著時代進步，本地社會對於身心障礙平等權利的意識已明顯提升。香港迪士尼樂園早於2007年推出「迪士尼伴你同行計劃」，致力推動多元共融文化、支持平等就業機會，並締造傷健共融的環境。自計劃推出以來，香港迪士尼已與超過30間非牟利機構合作，推出共融就業計劃，聘請身心有障礙人士，為他們配對合適工作及跟進工作上的適應，協助他們投身職場。計劃至今已為超過230名身心有障礙人士提供於工作機會。

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香港迪士尼樂園度假區多元、公平、共融經理吳俊佳透露，今年計劃提供合共36個職位空缺，學員已於6月底開始上班。今次的職位由前台延伸至更多後勤團隊的職位，包括娛樂事務技術員、以及髮型化妝師，這兩個職位都是今次首次引入「迪士尼伴你同行計劃」，也需要比較專業的技術和相關能力。其他職位也包括樂園營運、保安、餐飲、商品部、娛樂事務、維修中心等等。

度假區的業務包括了樂園和酒店，計劃提供不同種類職位，樂園會根據申請者的能力進行配對，希望他們能在不同崗位發揮所長。部份學員於完成計劃後，亦繼續於香港迪士尼擔任兼職或全職演藝人員。每位演藝人員入職前，樂園都會安排相關的培訓，了解迪士尼文化和待客之道。除此之外，為協助學員適應，計劃採用漸進式設計。學員每月的工作時間會逐漸增加，並需要輪班工作。

上司評價：願意溝通、積極主動學習

現於樂園任職娛樂事務技術員的何煥茵（Coco），屬此計劃的受惠人士之一。她本身在香港專業教育學院修讀舞台音響控制，於2021年加入香港傷健協會，並透過協會參與此計劃，於6月底開始在樂園上班，主要負責支援和確保樂園表演的音響質素和效果，包括現正於樂園上演的「Pixar水花大街派對！」以及「米奇與好友歡聚慶典」，而Coco更有機會參與全新城堡夜間匯演的「迪士尼星夢光影之旅」。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服務部技術經理何沛倫是Coco的上司，他認為Coco的表達和吸收能力都不俗，也願意與團隊其他同事溝通和問問題，是一個很積極主動學習的員工。有了Coco加入，也協助團隊補充人手，大家都很高興有這位同事加入。而且Coco工作時很集中，她本身不太熟悉電腦和程式操作，但她仍然勇於嘗試，比一般年輕人學得快和集中。

開心能夠參與大型製作

經過了一段時間工作之後，上司認為Coco的表現穩定，她更有機會參與全新城堡夜間匯演的「迪士尼星夢光影之旅」，她認為這個多媒體表演很有意義，她印象最深刻是Moana和Coco一幕，讓她聯想起即使人生會面對不同困難，仍需努力堅持，最終都會成功。

Coco認為，在香港迪士尼學習到不同舞台及樂園表演的製作，部分如「迪士尼星夢光影之旅」更加是本港少有的大型表演和製作，她都很開心能夠參與這個製作，認為香港迪士尼有很多學習的機會。此外，Coco指她今次工作特別改變了自己待人接吻的相處方式，與同事相處也很融洽和自然，大家時刻都保持歡樂的氣氛。而她自己很喜歡小熊維尼故事中的豬仔角色，因為性格與她很相似，雖然有時動作比較慢，但做事很有耐性和堅持。

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成為Buddy前需參與課程

學員除了會接受在職培訓外，樂園也會安排一名資深同事擔任學員的夥伴（Buddy），協助學員投入工作。Coco的夥伴楊翠琪表示，她在Coco入職之前需要做足準備，包括上一個大約4小時的課程，了解計劃的安排認識不同身心有障礙人士的需要、如何協助他們投入工作，以及相處時有任何需要留意的事項等。楊翠琪認為與身心有障礙人士相處，並不需要刻意的關注和方法，反而好像平常人一樣平等對待，就是最舒服的相處方式。她認為以一個新入行的同事來說，Coco很勤力，工作時會聆聽同事和上司指示、並會自行寫筆記、記下每一個工作程序，並會不斷向同事發問，對工作十分重視，在她眼中Coco是一個很可愛的同事。

定期參與藝術減壓小組

非牟利機構及社工亦會適時了解學員的工作狀況，提供合適的支援。香港傷健協會輔助就業服務中心就業幹事袁姑娘指出，Coco在加入計劃前都會有自信不足、擔心工作有壓力影響情緒，幹事透過她定期參與的藝術減壓小組，讓她學習換角度思考以及紓緩壓力。

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責任編輯：嚴浩文