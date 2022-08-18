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【理財智慧】五個令自己儲蓄放棄的理由 你中左邊一項？

理財智慧 15:21 2022/08/18

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在這個專欄介紹了不同的儲蓄計劃，相對容易便是「出糧後將部分收入放在另一個戶口」但無可否認儲蓄是一個習慣，但過程都不容易，往往因為不同的原因而放棄，以下幾個是比較常見的理由，以致自己無法達成儲蓄目標的原因，希望可以借機提醒讀者要持之以恆去養成儲蓄的習慣

沒有合適的儲蓄目標

實行每個儲蓄計劃前，都要先設立一個儲蓄目標，再透過計劃一步一步去實行，當然儲蓄的目標也是要具可行性。如果無一個儲蓄目標，而實行儲蓄計劃，很大機會都會失敗收場，因為自己根本無一個存錢的決心下，總有無數理由令自己放棄。同時要善用現時手機應用程式去記錄每月的儲蓄計劃，再定期調整。

網購太方便

因為疫情和WFH的出現，以致我們網購的機會愈來愈多，一部手機已經可以買東西，商家甚至可以提供送貨服務，真的做到足不出戶的購物；商家也會善用大數據計算，去投放用戶有興趣的廣告內容，以致我們不知不覺被吸引了。加上現時愈來愈流行的月費串流平台，令自己洗費愈來愈多，以致無餘額去儲蓄。

儲蓄目標愈走愈遠

相信不少人儲蓄目標都是希望想儲一筆首期存款，可以達成置業的目標。在全球「放水」加上低息的環境下，香港過往十幾年樓價每年上升，樓價問題也早已成為每屆政府提及的重中之重，香港的樓價早己「世界聞名」，已經有多個調查顯示要不吃不喝幾十年才可以置業。由於樓價上升，目標愈走愈遠，以致失去儲蓄動力。

洗費太多

儲蓄往往取決於收入與支出，根據自己的觀察，身邊有不少SME老闆，可能每月收入達六位數，但由於太多的應酬和活動，以致支出也高，因此儲錢的能力不高，差不多月月清。同樣地，一些年輕父母，為了令子女成才，每月花費幾萬元用於興趣班和活動上，但卻未有為他們準備一份教育基金。

硬支出太多

每個人都會有一些硬支出，最起碼都與「食住行」有關，每日都要花錢吃飯、每日上下班的車費，住屋的管理費等。這些是無法改變的支出，但也令我們儲蓄卻步的原因，經常出現「唔夠用」。身邊都有不少情侶希望可以搬出去住，但往往我便會提醒他們，搬出去不是只有租金支出，還有上網費、水電費、飲食支出等，有太多的洗費，所以我都會提醒他們考慮清楚才決定是否搬出去住。

 

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記者：陳佳恩

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