【分析│騰訊業績】大摩料騰訊第三季經調整經營溢利率按季改善、惟降目標價　一文看清大行對騰訊看法（不斷更新）

▲ 【大行報告】一文看清大行對騰訊業績看法

騰訊 （00700） 次季收入1340.3億元（人民幣，下同），按年跌3%，遜預期的1355.98億元，是騰訊自2004年上市以來首次倒退，而經調整純利約281.4億元，按年跌17%，但勝預期的248.8億元。市場對騰訊表現及前景發表不同看法，本文將整合部要點予各位讀者。

大摩：預期第三季經調整經營溢利率會改善

摩根士丹利指，疲弱的遊戲增長及廣告復甦可見度有限，將影響騰訊第三季收入增長，即使毛利率按季有改善，但仍等待影片帳戶的變現速度加快，以及明年推出核心遊戲，以恢復增長。

大摩預期，騰訊第三季毛利率會進一步改善，主要與毛利率較高的影片帳戶推出有關，同時早前裁員亦有利行政開支，加上退出盈利較低的非核心業務，預期第三季經調整經營溢利率會較第二季改善0.4個百分點至27.8%。

大摩調低騰訊2022至2024年預測收入2%至4%，經調整經營溢利亦降2%至3%，以反映遊戲增長正常化及宏觀經濟不明朗影響廣告復甦速度，因此調低騰訊目標價11%至400元，評級「增持」。

高盛：未來數季可回復正面盈利增長

高盛指，騰訊次季出現一些向好訊號，例如廣告收入好過預期，而電腦遊戲表現抵銷手機遊戲疲弱表現。影片帳戶有望帶動廣告收入，管理層加快該業務變現，並在8月底開始推動含廣告的內容。

另外，該行指，未來數季可回復正面盈利增長，並指裁員有助控制成本，為「買入」評級，目標價503元。

瑞信：料增值服務於第4季增長加快

瑞信表示，騰訊次季毛利率表現勝預期，但該行認為中國及宏觀經濟走弱，令遊戲每手用戶數量受損，並延續至下半年。

不過，公司下半年廣告收入或無預期般差，而在成本控制得宜之下，料有助投資者重新關注盈利前景，料新遊戲《黎明覺醒》支撐盈利表現，而增值服務於第4季增長加快，維持「跑贏大市」評級，目標價維持437元。

花旗：騰訊收入正在觸底 料明年收入或將恢復增長

花旗表示，騰訊今年第二季業績好壞參半，收入低於該行及市場原先預期0.4%及1.2%，但經調整盈利則好過該行及市場原預期14.4%及15.4%。管理層指，影片帳戶變現在8月開始推動含廣告的內容，料可支撐盈利向上，同時又認為監管環境轉至正常並支持平台經濟，因此料可隨中國經濟回升而受惠。

花旗認為騰訊季度疲弱的收入正在觸底，預計至今年底可逐步改善，明年收入或將恢復增長，目標價由509元降至468元，重申「買入」評級。

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編輯：姚卓然

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