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【日本疫情】單日再增20萬確診 連續4周全球居首

環球社會熱點 11:20 2022/08/18

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日本近期新冠肺炎疫情反彈，確診人數飆升。日本周三（17日）宣布單日錄得逾23萬宗確診。世界衛生組織（WHO）數據亦顯示，日本新增新冠患者連續4周居全球首位。日本東京都醫師會警告，新冠病床使用率接近極限。

日本經濟持續反彈 次季GDP增2.2% 【下一頁】

日本周三宣布，錄得約23.15萬宗確診個案，是當地6日內首次突破20萬大關。雖然周三確診數按周減少約1.9萬宗，但日本全國47個都道府縣中，15個新增人數皆創歷史新高。周三當日亦錄得286人死亡，日本厚生勞動省指周三重症患者人數按日增13人，共有627人。

按地區劃分，東京周三重症患者按日減少1人至35人，7日平均新增確診數亦按周減少17.7%，至約2.5萬宗。大阪同日錄得35宗死亡個案，而愛知縣則錄得17宗。鹿兒島、熊本及秋田縣等地亦創每日新增確診記錄。

日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一 【下一頁】

世衛統計數據顯示，日本8月8日至14日一周期間共新增逾139.5萬人確診，連續4周位列全球榜首。其次為南韓新增86萬宗，第三為美國新增67萬宗。

但一周新增死亡人數方面，美國以逾2,900人位列首位，日本位居第二錄得1,647人，巴西則以1,495人排第三。全球上周新增逾1.5萬名新冠患者死亡，按周減少6%，但包括日本在内的西太平洋區域卻增加了31%。

日本東京都醫師會周二（16日）召開記者會，副會長豬口正孝警告新冠患者病床使用率正接近飽和。截至周二，當地新冠患者病床使用率約6成，由於被列為密切接觸者及確診醫護無法上班，人手大減約1成。再加上醫護仍要照顧長期病患者及長者，院內負荷極高。

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責任編輯：李俊儀

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