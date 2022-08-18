▲ 【內房危機】牛津研究：內房開發商現金流減少24% 投資基金避開內房債令資金鏈斷裂問題更嚴重

內房財困情況持續，牛津經濟研究院首席經濟師Tommy Wu認為，內房開發商現金流今年首7個月按年減少24%，為2009年以來首次出現現金流大跌，而截至7月，以年率計融資額為15.22萬億元人民幣，去年則為20.11萬億元人民幣。投資者對內房持審慎態度，開發商同時要面對另一個重要的現金流來源，即業主的預付款，自6月起，內地爆發爛尾樓斷供問題。

Wu指，目前內房開發商的問題是沒有足夠現金流用作繼續建設項目，無論是基於資金用作償還債務、合約銷售減少或資金被濫用，開發商資金出現下降，要解決這個問題，必須重建購房者的信心，才有助支持房屋銷售，並改善開發商的財政狀況。

大摩：超過2萬億美元高息內房債於9月到期

據摩根士丹利報告，有超過2萬億美元的高息內房開發商於9月到期，是8月的兩倍。由於房地產佔內地經濟增長約三分一，樓市下滑將拖累中國今年經濟增長。

Wu表示，內房開發商三大資金來源中，預付款及存款今年來已大減34%，信貸融資下跌22%，發債或配股融資亦減少17%。

投資基金均避開內房開發商，意味內房潛在資金來源將下降，晨星報告顯示，過去6個月投資內房基金的資金大減59%。Janus Henderson亞洲房地產股票組合經理指，該行已撤出所有內房持倉，目前持觀望態度，而且區內有很多投資機會，如新加坡及澳洲經濟已重啟，基本面相當強勁。

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編輯：陳韻妍