  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】克里米亞遇襲 俄撤換黑海艦隊指揮官

環球政治 11:02 2022/08/18

分享：

分享：

俄羅斯控制的克里米亞半島軍事基地近日接連遇襲，俄媒引述消息指俄羅斯已撤換駐守當地的黑海艦隊指揮官，料為俄烏戰爭持續近半年以來俄軍最大一次人事變動。

愛沙尼亞成歐盟首國禁俄民入境 德拒撐全面禁發簽證 【下一頁】

俄羅斯新聞社（RIA）周三（17日）引述消息人士指，由於俄軍在克里米亞（Crimea）的軍事基地過去9日屢次遭炮擊，本來的黑海艦隊指揮官奧西波夫（Igor Osipov）已遭革職，而中將索科洛夫（Viktor Sokolov）同日獲任命為新指揮官。

據悉，由於俄軍正在烏克蘭進行戰爭，因此今次沒有公開宣布任命新黑海艦隊指揮官也是正常的事。不過索科洛夫已獲引見黑海艦隊軍事委員會成員。

俄羅斯聯邦安全局安全部門周三表示，在克里米亞拘捕一個伊斯蘭恐怖分子小組的6名成員，但沒有說明被捕者是否與軍事基地爆炸有關。

俄羅斯設「英雄母親」頭銜谷生育 生夠10個獎百萬 【下一頁】

黑海艦隊自俄烏戰爭以來曾數度受挫，包括今年4月烏軍用導彈襲擊，使黑海艦隊主要軍艦莫斯科號（Moskva）起火沉沒。

黑海艦隊位於克里米亞西南部、塞瓦斯托波爾（Sevastopol）艦隊總部附近的空軍基地發生一連串爆炸，8架戰機被毀。

克里米亞北部一個軍事基地的彈藥庫周二（16日）也傳出爆炸聲，俄方指爆炸為敵對勢力的蓄意破壞，承認有軍事設備受損。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
2022/08/17
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為
2022/08/17
【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為
俄羅斯展示未來太空站模型 2024年後退出國際太空站
2022/08/16
俄羅斯展示未來太空站模型 2024年後退出國際太空站
特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書
2022/08/16
特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書
俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸
2022/08/16
俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸

你可能感興趣

白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
17:05 2022/08/17
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為
10:58 2022/08/17
【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為
俄羅斯展示未來太空站模型 2024年後退出國際太空站
16:01 2022/08/16
俄羅斯展示未來太空站模型 2024年後退出國際太空站
地緣政治 人事調動 軍事 克里米亞 黑海 軍艦 烏克蘭 俄羅斯

上一篇文章

【日本疫情】單日個案再破20萬宗 確診數連續4周全球居首

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間11:00）
身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）
身家過千億杜拜王儲貼地遊倫敦 便服搭地鐵竟無人認出（多圖）
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
白俄國產電單車零件全屬中國製 盧卡申科不滿當眾怒斥官員
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
炸魚薯條唔再係外賣首選 調查指英年青人最愛食中餐
炸魚薯條唔再係外賣首選 調查指英年青人最愛食中餐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款