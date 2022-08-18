【烏克蘭戰爭】克里米亞遇襲 俄撤換黑海艦隊指揮官

俄羅斯控制的克里米亞半島軍事基地近日接連遇襲，俄媒引述消息指俄羅斯已撤換駐守當地的黑海艦隊指揮官，料為俄烏戰爭持續近半年以來俄軍最大一次人事變動。

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俄羅斯新聞社（RIA）周三（17日）引述消息人士指，由於俄軍在克里米亞（Crimea）的軍事基地過去9日屢次遭炮擊，本來的黑海艦隊指揮官奧西波夫（Igor Osipov）已遭革職，而中將索科洛夫（Viktor Sokolov）同日獲任命為新指揮官。

據悉，由於俄軍正在烏克蘭進行戰爭，因此今次沒有公開宣布任命新黑海艦隊指揮官也是正常的事。不過索科洛夫已獲引見黑海艦隊軍事委員會成員。

俄羅斯聯邦安全局安全部門周三表示，在克里米亞拘捕一個伊斯蘭恐怖分子小組的6名成員，但沒有說明被捕者是否與軍事基地爆炸有關。

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黑海艦隊自俄烏戰爭以來曾數度受挫，包括今年4月烏軍用導彈襲擊，使黑海艦隊主要軍艦莫斯科號（Moskva）起火沉沒。

黑海艦隊位於克里米亞西南部、塞瓦斯托波爾（Sevastopol）艦隊總部附近的空軍基地發生一連串爆炸，8架戰機被毀。

克里米亞北部一個軍事基地的彈藥庫周二（16日）也傳出爆炸聲，俄方指爆炸為敵對勢力的蓄意破壞，承認有軍事設備受損。

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責任編輯：鄭錦玲