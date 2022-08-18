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【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅 - 8月17日

Hot Talk 12:00 2022/08/18

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《香港經齊日報》有獎遊戲「全民股獎」第二階段遊戲「每日股獎」8月17日得獎名單如下：

  • 1.user127030903
  • 2.user127039163
  • 3.freeman0808

恭喜以上3位得獎者，每位得獎者可獲得港幣300元現金獎。主辦單位於2022年8月1日起至2022年8月31日期間，按得獎者提供的聯絡電郵發出領獎通知書，通知領獎方法。想參加「每日股獎」贏取港幣300元，立即【按此

「每日股獎」遊戲詳情↓↓

於2022年8月1日至8月19日期間逢港股交易日，即期間內共進行15次。若期間因外在因素觸發停市，則期間內遊戲次數會順延下一個開市日。

每次遊戲開始時間為09：00開始，同日14：00結束

主辦單位會於每次遊戲時間開始時，於《香港經濟日報》手機應用程式上載一條問題，參加者須於每次遊戲時間結束前，於《香港經濟日報》手機應用程式的「個股評論」區留言講低答案。

於主辦單位系統內紀錄最先答中的參加者為勝。

「每日股獎」問題及答案：

日期 問題 答案
8月18日（周四） 騰訊控股 （00700） 上日公布市場預期差的季度業績，以港股收市價計，你估騰訊控股今日收市價為多少港元？（最準確或最接近） ---
8月17日（周三） 港交所 （00388） 今日公布中期業績，以港股收市價計，你估港交所今日收市價為多少港元？（最準確或最接近） 341.2元
8月16日（周二） 高息中資電訊股中國電信 （00728） 將於今日公布中期業績，以港股收市價計，你估中國電信今日收市價為多少港元？（最準確或最接近） 2.86元
8月15日（周一） 舜宇光學科技 （02382） 今日公布中期業績，以今日港股收市價計，你估計舜宇光學科技 （02382） 收市價是多少？（最準確或最接近） 120.5元
8月12日（周五） 港鐵 （00066） 宣布派發中期股息每股0.42元，按年增加68%。以港元計，你估計港鐵今日收市價為多少？（最準確或最接近） 42元
8月11日（周四） 中移動 （00941） 今日公布中期業績，以港元計，你估計中移動中期息每股派多少元？（最準確或最接近） 2.2元
8月10日（周三） 國泰航空 （00293） 今日公布業績，以今日港股收市價計，你估計中電控股收市價是多少？（最準確或最接近） 8.6元
8月 9日（周二） 以今日港股收市價計，你估計今日主板成交額為多少港元？（最準確或最接近） 821億元
8月8日（周一） 中電控股 （00002） 今日公布業績，以今日港股收市價計，你估計中電控股收市價是多少？（最準確或最接近） 65.95元
8月5日（周五） 你估計港股國企指數今日收市價為多少？（最準確或最接近） 6902點
8月4日（周四）  阿里巴巴 （09988） 股價走勢反覆，以港股今日收市價計，你估阿里巴巴收市價是多少？（最準確或最接近） 95港元
8月3日（周三） 你估計港股恒生科技指數今日收市價為多少？（最準確或最接近） 4246點
8月2日（周二） 港燈 （02638） 今日公布業績，你估計港燈股價於今日港股收市價是多少？（最準確或最接近） 7.07港元
8月1日（周一） 港股8月開局，以今日收市價計，你估計恒生指數會上升或下跌多少點？（最準確或最接近） 9點

 

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