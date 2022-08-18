【防毒手機】卡巴斯基研自家手機　稱可防黑客入侵

▲ Eugene Kaspersky表示，為防止黑客入侵，該手機不會安裝線上應用商店，也不會安裝一些大眾愛用的手機軟件。（法新社）

防毒軟件製造商卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）2020年時曾預告，計畫研發自家品牌的手機。該公司創辦人Eugene Kaspersky日前表示，研發工作仍在進行中，並指出該手機是針對專業工作人員而設，是一款可防範禦黑客入侵的手機。

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Eugene Kaspersky指出，該手機並非面向一般大眾消費市場，而是針對關鍵基礎設施領域的安全防護需求，從事涉及相關領域的專業工作人員。它具備安全防禦架構的檢測功能，可防堵遭黑客入侵的風險，確保能獲得全面部署的網絡安全保護，同時又兼具遠程遙控基礎設施的用途。

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為防止黑客入侵，該手機不會安裝線上應用商店，也不會安裝一些大眾愛用的手機軟件，因此它並非普通智能手機的替代品。至於外觀方面，則會介乎於功能型按鍵手機、與一般智能手機之間的設計風格。

Eugene Kaspersky又透露，這款手機原本預期在2021年面世，但現時仍面對不少技術問題，例如鏡頭質量等，所以仍未能向外界宣布正式發布日期。

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責任編輯：陳卓賢